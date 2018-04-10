Предприятия Прикамья рассказали о своей продукции на форуме в Эмиратах 

Впервые в нем участвует делегация Пермского края. В ее составе — представители пяти компаний.
«Здесь у нас есть возможность говорить с инвесторами напрямую. Мы представляем здесь свои разработки в области интернета вещей, в частности, для промышленности, а также инструменты для цифровой трансформации бизнеса», — отметил руководитель департамента промавтоматизации компании ITPS Алексей Мезенцев. За первый день работы на форуме компания уже получила несколько заявок по применению их технологий для компаний нефтегазовой отрасли и энергетических предприятий.
«Мы имеем опыт участия в форуме в Саудовской Аравии. В Арабские Эмираты мы прибыли в составе делегации во главе с губернатором — для нас это важно, потому что в качестве поддержки от региональных властей мы ждем, в первую очередь, содействие в поисках новых рынков сбыта и новых клиентов», — отметил директор по стратегическому развитию компании Tesso Игорь Горячев.
Также на стенде Прикамья представлена продукция ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», НПО «Искра» и АО «Пермснабсбыт», инвестпроекты в сфере инфраструктуры и девелопмента. Предприятия региона будут работать на форуме до 11 апреля.
Фото: пресс-служба губернатора