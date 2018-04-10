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Процедуру получения статуса жертвы политических репрессий могут упростить
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Процедуру получения статуса жертвы политических репрессий могут упростить 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В России могут отменить требование о получении справок из уполномоченных органов иностранных государств для получения статуса жертвы политических репрессий. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 10 апреля.
По действующему законодательству, основным критерием для получения справки о признании гражданина жертвой политических репрессий и последующей реабилитации являются материалы уголовных или административных дел.
В случае, когда подвергшиеся репрессиям граждане проживали на территории союзных республик СССР, они или их потомки годами не могут получить подтверждающие свой статус документы.
«Ответы на запросы из уполномоченных органов не приходят или приходят с нарушением сроков», — отметил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств Виктор Водолацкий.
В связи с этим авторы инициативы предлагают выдавать соответствующее заключение без подтверждающих документов из уполномоченных органов иностранных государств.
Если заинтересованные лица или общественные организации не получат из-за утраты или в течение полугода от уполномоченных органов иностранного государства материалы уголовных и административных дел, то они смогут обратиться в органы прокуратуры с заявлением о признании этих лиц подвергшимися политическим репрессиям или пострадавшими от политических репрессий.
Проверку материалов в таком случае будут осуществлять органы прокуратуры, госбезопасности и внутренних дел.
Этим же ведомствам делегируют обязанность составлять заключения и выдавать справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации, либо пострадавшими от политических репрессий.
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