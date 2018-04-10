Получить статус жертвы политических репрессий станет проще

Депутаты Госдумы предлагают выдавать соответствующее заключение без подтверждающих документов из уполномоченных органов иностранных государств (бывших республик СССР). Поправки в закон о реабилитации жертв политических репрессий палата рассмотрит на пленарном заседании 10 апреля в первом чтении.

«Участились случаи, когда при необходимости получения информации из зарубежных государств уполномоченные органы этих государств предоставляют материалы в сроки, не позволяющие соблюсти требования законодательства Российской Федерации , либо не предоставляют их вовсе», — отмечают авторы в пояснительной записке к документу

Согласно законопроекту, если заинтересованные лица или общественные организации не получат из-за утраты или в течение полугода от уполномоченных органов иностранного государства материалы уголовных и административных дел, то они смогут обратиться в органы прокуратуры с заявлением о признании этих лиц подвергшимися политическим репрессиям или пострадавшими от политических репрессий.

В таком случае проверку материалов будут осуществлять органы прокуратуры, госбезопасности и внутренних дел. Этим же ведомствам делегируют обязанность составлять заключения и выдавать справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий.

По расчётам Гепрокуратуры, если закон будет принят, потребуется увеличение штатной численности прокуроров до 150 единиц и дополнительного финансирования около 323 миллионов рублей в год.

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект поддержали и рекомендовали его к принятию палатой в первом чтении.