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Получить статус жертвы политических репрессий станет проще
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Получить статус жертвы политических репрессий станет проще 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы предлагают выдавать соответствующее заключение без подтверждающих документов из уполномоченных органов иностранных государств (бывших республик СССР). Поправки в закон о реабилитации жертв политических репрессий палата рассмотрит на пленарном заседании 10 апреля в первом чтении.
Инициатива, разработанная Виктором Водолацким, Магомедом Гаджиевым, Владимиром Плигиным, Ольгой Баталиной, Василием Максимовым и другими парламентариями в 2016 году (в период исполнения ими полномочий депутатов Госдумы VI созыва), направлена на устранение сложностей, связанных с получением гражданами статуса жертвы политических репрессий и прохождения процедуры реабилитации.
«Участились случаи, когда при необходимости получения информации из зарубежных государств уполномоченные органы этих государств предоставляют материалы в сроки, не позволяющие соблюсти требования законодательства Российской Федерации, либо не предоставляют их вовсе», — отмечают авторы в пояснительной записке к документу
Согласно законопроекту, если заинтересованные лица или общественные организации не получат из-за утраты или в течение полугода от уполномоченных органов иностранного государства материалы уголовных и административных дел, то они смогут обратиться в органы прокуратуры с заявлением о признании этих лиц подвергшимися политическим репрессиям или пострадавшими от политических репрессий.
В таком случае проверку материалов будут осуществлять органы прокуратуры, госбезопасности и внутренних дел. Этим же ведомствам делегируют обязанность составлять заключения и выдавать справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий.
По расчётам Гепрокуратуры, если закон будет принят, потребуется увеличение штатной численности прокуроров до 150 единиц и дополнительного финансирования около 323 миллионов рублей в год.
В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект поддержали и рекомендовали его к принятию палатой в первом чтении.
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