Ещё
В Приморье начали собирать тракторы и комбайны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье начали собирать тракторы и комбайны 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Сельскохозяйственные машины начали собирать на базе дилерского центра ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“ в Приморье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации Приморского края.
»На базе дилерского центра ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“ идет сборка восьми единиц сельскохозяйственных машин. <> Всего в этом году планируется собрать и продать приморским аграриям более 30 комбайнов и четырех тракторов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при увеличении спроса у сельхозпроизводителей сборку машин могут увеличить.
Сборочное производство сельскохозтехники в Приморье налажено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали глава Приморья Андрей Тарасенко и гендиректор ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“ Валерий Мальцев. Соглашением предусмотрена отверточная сборка зерноуборочных комбайнов VEKTOR, тракторов VERSATILE, жаток и косилок.
Дальний Восток: последние новости
Приморье отказалось от субсидий агрострахования, рискуя потерять урожай из-за природных ЧС Гитарист и программист Велосипедный детектив. Продолжение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14850
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым740
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России42
Сын Табакова взбесил народ154
Рубль ждет технический отскок209
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение