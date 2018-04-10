В Приморье начали собирать тракторы и комбайны

Сельскохозяйственные машины начали собирать на базе дилерского центра ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“ в Приморье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации Приморского края.

»На базе дилерского центра ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“ идет сборка восьми единиц сельскохозяйственных машин. <> Всего в этом году планируется собрать и продать приморским аграриям более 30 комбайнов и четырех тракторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при увеличении спроса у сельхозпроизводителей сборку машин могут увеличить.

Сборочное производство сельскохозтехники в Приморье налажено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали глава Приморья Андрей Тарасенко и гендиректор ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“ Валерий Мальцев. Соглашением предусмотрена отверточная сборка зерноуборочных комбайнов VEKTOR, тракторов VERSATILE, жаток и косилок.