Кабмин вносит поправки в законопроект об освобождении от применения ККТ торговых операций

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ предлагает внести подготовленные Минфином поправки в законопроект об уточнении порядка применения контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

Поправками от обязанности применения контрольно-кассовой техники нового типа (ККМ) предлагается освободить кредитные организации при расчетах и других банковских операциях, а также организации, которые взимают плату за пользование парковочными местами при условии перечисления собранных ими средств в бюджетную систему РФ

Кроме того, поправки позволяют не использовать ККМ государственным и муниципальным библиотекам, а также библиотекам образовательных организаций при оказании ими дополнительных платных услуг, связанных с библиотечным делом. От использования кассовых аппаратов предлагается освободить лиц, продающих питьевую воду, в том числе через автоматические устройства для расчетов, а также продавцов молока в разлив и продавцов газет и журналов. Предусматривается возможность освобождения от использования ККМ в труднодоступных местностях.

При этом предлагается обязать использовать кассовые аппараты при продаже билетов кондукторами и водителями.

За Федеральной налоговой службой России предлагается закрепить обязанность по разработке единого методологического подхода к формированию кассового чека. Отмечается, что поправки не позволяют получать статус оператора фискальных данных организациям, в числе выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев которых имеются иностранные лица.