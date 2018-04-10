Онлайн-трансляция: суд допросит казаков, пострадавших в бойне в Цыганском поселке

Свердловский областной суд продолжил рассматривать дело о бойне в Цыганском поселке. На сегодняшнем заседании начнут допрашивать потерпевших — казаков Дутовых и Олега Шишова . Мы ведем трансляцию из зала суда.

10 апр. 10:51 Перестрелка на улице Депутатской в Цыганском поселке произошла в сентябре 2016 года. В ней пострадали 8 человек, двое скончались. На скамье подсудимых — цыган Дмитрий Пестриков и еще 18 человек, которые приехали вместе с ним к дому казака Олега Шишова.

Конфликт Пестрикова и Шишова начался в доме Дутовых, это друзья Шишова. А Пестриков встречался с дочерью главы семейства Алексея Дутова. Во время совместного ужина Шишов оскорбил Пестрикова, тот решил отомстить и на следующий день приехал к дому Шишова на разборки.