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Онлайн-трансляция: суд допросит казаков, пострадавших в бойне в Цыганском поселке
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Онлайн-трансляция: суд допросит казаков, пострадавших в бойне в Цыганском поселке 

e1.ru 2 часа назад
Свердловский областной суд продолжил рассматривать дело о бойне в Цыганском поселке. На сегодняшнем заседании начнут допрашивать потерпевших — казаков Дутовых и Олега Шишова. Мы ведем трансляцию из зала суда.
10 апр. 10:51  Перестрелка на улице Депутатской в Цыганском поселке произошла в сентябре 2016 года. В ней пострадали 8 человек, двое скончались. На скамье подсудимых — цыган Дмитрий Пестриков и еще 18 человек, которые приехали вместе с ним к дому казака Олега Шишова.
Конфликт Пестрикова и Шишова начался в доме Дутовых, это друзья Шишова. А Пестриков встречался с дочерью главы семейства Алексея Дутова. Во время совместного ужина Шишов оскорбил Пестрикова, тот решил отомстить и на следующий день приехал к дому Шишова на разборки.
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