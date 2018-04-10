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В Первоуральске «перезагрузили» электроснабжение в районе Динаса
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В Первоуральске «перезагрузили» электроснабжение в районе Динаса 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
На окраине Первоуральска завершаются работы по модернизации электросетевой инфраструктуры частного сектора. В районе Динаса сразу на нескольких улицах — Железнодорожников, Народной стройки, Станционная, Северная и других — энергетики ведут полную замену сетей. За месяц специалисты территориального подразделения «Облкоммунэнерго» установили 130 железобетонных опор и две новые трансформаторные подстанции — мощностью 250 и 400 киловатт — и протянули 6-километровый провод СИП. Изменения качества электроснабжения коснутся более 200 потребителей.
— Частная застройка в районе железнодорожной станции Подволошная существует давно, старым электросетям чуть ли не полвека. Многие деревянные опоры сгнили, покосились, провода обветшали. Потребители жаловались на низкое качество электроснабжения, частые отключения. Первоуральск один из наиболее проблемных городов в этом плане. Совместно с администрацией городского округа мы разработали программу реконструкции и обновления электросетей, сейчас она находится на подписании у главы. В план работ этого года мы самостоятельно включили самые проблемные участки. Решили проводить ремонты «крупными объектами», реконструируя значительные участки сетей. Сейчас заканчиваем монтаж самонесущего изолированного провода на Железнодорожников и соседних улицах в районе Динаса — длина СИП составит 6 километров. Это позволит отключить старые аварийные сети, убрать опоры, которые кое-где были установлены прямо в огородах местных жителей, — рассказал главный инженер Первоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Максим Калегин.
В этом году в инвестпрограмму «Облкоммунэнерго» на модернизацию электросетевого комплекса в Первоуральском ГО заложено более 47 миллионов рублей. Плюсом к этому энергетики будут вести строительство и реконструкцию линий в рамках технологического присоединения — всего на территории городского округа запланировано около 20 мероприятий. Перемены ждут не только сам город, но и прилегающие поселки. Уже сейчас идут работы в Крылосово и Билимбае, на очереди — Новоуткинск и Прогресс.
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