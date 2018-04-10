Тулеев заявил, что его совесть чиста

Он пояснил, что после трагедии сделал все, что мог, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел «ни дня ни ночи покоя»

"У меня совесть перед богом чиста, это самое главное. Следующая грязь польется, что много лет, что 73 года. Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать (со счетов), это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно", — заявил Тулеев.

Он также поблагодарил облсовет за поддержку.

"Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам! Знаю, сейчас после выборов (спикера) будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии , но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)", — сказал Тулеев

Ранее совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.