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Тулеев заявил, что его совесть чиста
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Тулеев заявил, что его совесть чиста 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что его совесть чистой перед богом после произошедшей трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что после трагедии сделал все, что мог, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел «ни дня ни ночи покоя»
"У меня совесть перед богом чиста, это самое главное. Следующая грязь польется, что много лет, что 73 года. Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать (со счетов), это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно", — заявил Тулеев.
Он также поблагодарил облсовет за поддержку.
"Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам! Знаю, сейчас после выборов (спикера) будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)", — сказал Тулеев
Ранее совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.
Тулеев сложил с себя полномочия главы Кемеровской области после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В результате происшествия погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в данный момент задержаны подозреваемые.
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