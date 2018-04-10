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Коронованный мотоциклист удивил ростовчан
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Коронованный мотоциклист удивил ростовчан 

Деловое сообщество 31 минуту назад
Жителей Ростова-на-Дону удивили фотографии мотоциклиста, которые накануне опубликовали в популярном паблике в социальных сетях. На них видно, что молодой человек, едущий на двухколесном средстве передвижения, одел поверх шлема корону. «Мотоциклист с короной. Видимо, местный авторитет. Царь! Просто царь!», — написал автор публикации. Несмотря на то, что многие пришли к выводу, что раздают такие короны в популярной транснациональной сети фастфуда, главное не это, а то, что это украшение на себе нести можно настолько гордо и с пафосом. Некоторые комментаторы пришли к выводу, что у мужчины в этот день был день рождения.
https://youtu.be/pJ9V0ODnUe8
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