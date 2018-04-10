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Жителям домов Костромы не могут бесплатно отдать их лифтовые и колясочные
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Жителям домов Костромы не могут бесплатно отдать их лифтовые и колясочные 

Kostroma.Today 29 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Областные и городские власти готовы быстро решить вопрос с подсобными помещениями, которые есть во многих домах, узнал KOSTROMA.TODAY. Речь идет о колясочных и лифтовых.
Дело в том, что многие из них до сих пор находятся в собственности города, а не жителей домов. Администрация Костромы готова передать их жителям и даже хочет этого. Но по закону — не может.
В итоге люди подают в суд, выигрывают, а власти, получив решение суда, отдают им эти помещения. В итоге получается, что время и средства уходят на решение вопроса, где обе стороны хотят одного и того же.
«Граждане в Костроме для разрешения ситуации вынуждены обращаться в суд. При этом отсутствуют спорные и конфликтные ситуации», — рассказали в пресс-службе областной администрации.
В 12 регионах России вопрос решили: изменили областное законодательство так, чтобы власти могли передать лифтовые и колясочные жителям. Костромская область пойдет по этому же пути.
На этой неделе планируется создать рабочую группу, которая детально рассмотрит все аспекты передачи общедомового имущества в пользование жителям. В областной администрации подчеркнули, что хотят решить вопрос «в течение трех недель».
В комиссию войдут депутаты, специалисты администрации Костромы, правового управления администрации области, сотрудники департамента ТЭК и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, общественники в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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