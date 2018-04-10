Жителям домов Костромы не могут бесплатно отдать их лифтовые и колясочные

Областные и городские власти готовы быстро решить вопрос с подсобными помещениями, которые есть во многих домах, узнал KOSTROMA.TODAY. Речь идет о колясочных и лифтовых.

Дело в том, что многие из них до сих пор находятся в собственности города, а не жителей домов. Администрация Костромы готова передать их жителям и даже хочет этого. Но по закону — не может.

В итоге люди подают в суд, выигрывают, а власти, получив решение суда, отдают им эти помещения. В итоге получается, что время и средства уходят на решение вопроса, где обе стороны хотят одного и того же.

«Граждане в Костроме для разрешения ситуации вынуждены обращаться в суд. При этом отсутствуют спорные и конфликтные ситуации», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

В 12 регионах России вопрос решили: изменили областное законодательство так, чтобы власти могли передать лифтовые и колясочные жителям. Костромская область пойдет по этому же пути.

На этой неделе планируется создать рабочую группу, которая детально рассмотрит все аспекты передачи общедомового имущества в пользование жителям. В областной администрации подчеркнули, что хотят решить вопрос «в течение трех недель».

В комиссию войдут депутаты, специалисты администрации Костромы, правового управления администрации области, сотрудники департамента ТЭК и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, общественники в сфере жилищно-коммунального хозяйства.