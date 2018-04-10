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В Правительстве одобрили законопроект о развитии «Сколково»
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В Правительстве одобрили законопроект о развитии «Сколково» 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о тиражировании инновационной экосистемы «Сколково». Об этом сообщается на сайте кабмина.
Законопроект предусматривает уточнение понятийно-категориального аппарата и перечня функций управляющей компании в целях решения задач коммерциализации результатов исследовательской деятельности. В частности, снимаются ограничения по нахождению постоянно действующих исполнительных органов юридических лиц, являющихся участниками проекта, вне территории Центра. Таким образом, статус участника проекта может быть присвоен юридическому лицу вне зависимости от его местоположения на территории России.
Ранее сообщалось, что в 2018 году будет благоустроен центральный парк «Сколково», работы проведут на площади 15 гектаров. в парке установят беседки и скамейки, оборудуют площадки для активных игр и отдыха, для занятия физкультурой, сделают площадки для детей. Также появится площадка для проведения различных мероприятий, новые велодорожки, прогулочные тропы.
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