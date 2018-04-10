Знамя Российской империи может стать государственным флагом России

На пленарном заседании Государственной Думы 10 апреля депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, предлагающий установить чёрно-жёлто-белое знамя Российской империи в качестве одного из основных государственных символов.

Михаилом Дегтяревым. Поправки в Федеральный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» были внесены в 2014 году председателем думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, депутатом от ЛДПР

По мнению автора законодательной инициативы, существующий в настоящее время бело-сине-красный флаг не соответствует статусу нашего государства и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан. Между тем за последние годы Россия укрепила свой статус сверхдержавы, а воссоединение Крыма с Россией, превращение Таможенного союза в крупнейшее евроазиатское межгосударственное объединение и укрепление рубля с перспективой стать мировой резервной валютой вызвали у россиян значительный всплеск патриотических настроений.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, патриотические чувства чаще всего выражаются в использовании гражданами государственной символики во время праздников и в повседневной жизни. Соответственно, общество «как никогда прежде нуждается в государственных символах, знаменующих успех, величие и мощь Российского государства». Между тем, отмечает автор законопроекта, многие россияне пренебрегают российским триколором и с большей симпатией относятся к советской символике и красному флагу, к чёрно-жёлто-белому флагу Российской империи либо к флагам национальных республик.

«Несмотря на то что все вышеперечисленные варианты флагов уважаемы миллионами людей, только один флаг — чёрно-жёлто-белый — олицетворяет исключительно победоносную эпоху в российской истории», — убеждён парламентарий. По его мнению, имперские чёрно-жёлто-белые цвета помогут сплотить абсолютное большинство граждан России вне зависимости от их политических взглядов, национальности и вероисповедания.

«Возрождение прежнего государственного флага станет одним из свидетельств начала эпохи восстановления утраченных традиций прошлых веков и укрепления международных позиций России», — резюмирует автор законопроекта.