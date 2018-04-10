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Военные в рассрочку заплатят за испорченную технику
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Военные в рассрочку заплатят за испорченную технику 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Российские военнослужающие смогут в рассрочку компенсировать ущерб, нанесенный армии из-за разбитого самолета или сгоревшего танка по их вине. Льготу получат солдаты и офицеры, признавшие вину.
Минобороны РФ готовит проект поправок в закон «О материальной ответственности военнослужащих», сообщают "Известия". Документ, который подробно регламентирует порядок возмещения ущерба, находится на согласовании в силовых ведомствах и проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
В ходе расследования инцидента будет определяться сумма ущерба, исходя из цены техники на день ее порчи, с учетом износа и возраста. Виновные получат возможность подписывать письменное обязательство о выплатах и согласовывать их график с командиром части, передает "Уралинформбюро".
Сегодня взыскать ущерб с военнослужащих можно только через суд, который далеко не всегда становится на сторону Минобороны. В одних случаях дело ограничивается удержанием одного оклада, в других, напротив, назначаются неподъемные выплаты.
Действующее законодательство позволяет взыскать 20% ежемесячного дохода военнослужащего. В исключительных случаях, когда доказан факт порчи техники с целью хищения приборов, ежемесячные выплаты могу достигать 50%.
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