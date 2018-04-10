Драпеко защитит законопроект о культуре

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко собирается отстаивать на пленарном заседании законопроект о культуре, который первый раз был внесён на рассмотрение палаты группой депутатов ещё в 2011 году.

Как объяснила Драпеко « Парламентской газете », документ хороший и жаль, что его нахождение в Думе без движения длится так долго. «Я буду документ защищать на пленарном заседании», — подчеркнула первый зампред Комитета. Рассмотрение инициативы в первом чтении запланирован на 10 апреля.

Сейчас страна живёт по закону о культуре от 1992 года, который устарел и требует изменений. Попытки их принять делались неоднократно с 1999 года. Так, в 2011 году на рассмотрение Госдумы был внесён новый проект закона «О культуре», но он не получил поддержки Правительства и его вернули авторам на доработку.

Затем, в 2014 году инициатива была перевнесена на рассмотрение. Параллельно Министерство культуры подготовило свой вариант, в котором соединили все имеющиеся законы в сфере культуры. Документ насчитывает около 600 страниц, а потому парламентарии и Минкультуры договорились, что за ос­нову будет принят депутатский законопроект.

В начале февраля 2018 года президент Владимир Путин поручил до 1 июля этого года разработать проектов федеральных законов «О культуре» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона „О культуре“ на основе соответствующих концепций проектов.

О том, что такие документы необходимо как можно скорее разработать глава государства сказал ещё 21 декабря на заседании Совета при президенте по культуре и искусству.

А 23 марта глава Света Федерации Валентина Матвиенко заявила на открытии Московского культурного форума, что новый закон о культуре, к разработке которого призывал президент РФ Владимир Путин, будет доработан и принят в ближайшее время.

Она отметила, что интерес к культуре и практически ежедневная потребность в приобщении к ее ценностям „стали примечательной характеристикой нашего времени“.