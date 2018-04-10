Сельчане попросили, губернатор услышал. Для Антипаюты купят плавучий причал 

Жители села Антипаюта обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину с просьбой решить проблему посадки пассажиров на теплоход «Механик Калашников».
«При низкой воде теплоход не может подойти близко к берегу. И, соответственно, мы пытаемся разными способами решать проблему перевозки пассажиров из Тазовской губы до Антипаюты. Это всё происходит на моторных лодках, что скрывать, нет специализированных судов, чтобы вывозить людей. Решение данной проблемы закроет вопрос безопасной доставки людей до села», — объяснил глава Антипаюты Дмитрий Дружинин.
Для устранения проблемы правительство региона решило провести в этом году дноуглубительные работы на подходе к селу, — сообщает СМИ «ТВ Студия Факт». Также планируют приобрести плавучий причал для организации безопасной посадки и высадки пассажиров. Их ежегодно перевозят по маршруту Салехард — Новый Порт — Антипаюта и обратно с июля по сентябрь. Время в пути теплохода «Механик Калашников» составляет 40 часов. Это один из самых длинных водных маршрутов на Ямале, его протяжённость — 715 километров. За сезон теплоход совершает примерно 15 рейсов.