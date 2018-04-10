Сельчане попросили, губернатор услышал. Для Антипаюты купят плавучий причал

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Жизнь станет интереснее. Ноябряне и вынгапуровцы получили гранты от нефтяников

На Госсовете предложено сокращать неэффективные ГУПы и развивать конкуренцию. Ямал в авангарде

На Ямале пьют легально. Регион стал лидером в рейтинге Росалкогольрегулирования