Выбираем самого лучшего Дядю Федора

Как мы знаем, найти Дядю Федора по объявлению в газете не так-то просто — ведь он постоянно меняет внешность, причем очень виртуозно! Настоящий стиляга — то с короткими волосами, то с длинными, то с современной модной прической.

Конечно, это связано с тем, что Дядю Федора в разных частях «Простоквашино» рисовали разные художники, тем не менее остальные герои мультфильма такой непостоянностью не отличаются. А мы решили выяснить, какой Дядя Федор больше по душе нашим читателям.

На выбор предлагаются: три классических образа из разных серий советской классики, Дядя Федор из нового «Простоквашино» и, бонусом, два непривычных стиля. Один из мультфильма 1975-го (про который вы могли и не знать), второй — из мультфильма 2010-го (про который лучше бы не знать).

Нажимаем на зеленую стрелочку рядом с мальчиком, чтобы проголосовать за этот образ. И не обязательно за один, можно выбрать и несколько Дядей Федоров.

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