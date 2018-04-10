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Выбираем самого лучшего Дядю Федора
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Выбираем самого лучшего Дядю Федора 

Tlum.ru 40 минут назад
Фото: Tlum.ru
Как мы знаем, найти Дядю Федора по объявлению в газете не так-то просто — ведь он постоянно меняет внешность, причем очень виртуозно! Настоящий стиляга — то с короткими волосами, то с длинными, то с современной модной прической.
Конечно, это связано с тем, что Дядю Федора в разных частях «Простоквашино» рисовали разные художники, тем не менее остальные герои мультфильма такой непостоянностью не отличаются. А мы решили выяснить, какой Дядя Федор больше по душе нашим читателям.
На выбор предлагаются: три классических образа из разных серий советской классики, Дядя Федор из нового «Простоквашино» и, бонусом, два непривычных стиля. Один из мультфильма 1975-го (про который вы могли и не знать), второй — из мультфильма 2010-го (про который лучше бы не знать).
Нажимаем на зеленую стрелочку рядом с мальчиком, чтобы проголосовать за этот образ. И не обязательно за один, можно выбрать и несколько Дядей Федоров.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и Вконтакте.
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