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Уральские ученые с коллегами из Швейцарии исследуют почвы в горах Субарктики
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Уральские ученые с коллегами из Швейцарии исследуют почвы в горах Субарктики 

ТАСС 38 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые Института экологии растений и животных (ИЭРиЖ) УрО РАН совместно со специалистами из Швейцарского федерального НИИ леса, снега и ландшафтов исследуют особенности изменения почвы в субарктических регионах, которое вызвано смещением границы лесов выше в горы из-за изменения климата. Об этом во вторник сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН Павел Моисеев.
"Целью совместных исследований является изучение реакции того, как при изменении климата меняется структура не только надземной, но и подземной части лесотундровых экосистем, и как их трансформации ускоряет или замедляет круговорот веществ в целом. На данный момент мы не располагаем оборудованием для проведения всего комплекса анализов почв в рамках поставленных задач, поэтому мы обратились к нашим швейцарским коллегами, с которыми давно и плодотворно сотрудничаем, и предложили провести почвенные исследования в субарктических горных регионах России одновременно с работами в рамках нашего гранта Российского научного фонда (РНФ)", — сказал собеседник агентства.
По словам Моисеева, для измерения метеопараметров ученые уже установили температурные датчики и мини-метеостанции на верхней границе лесов на Хибинах в Мурманской области, на массиве Рай-Из в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и в районе озера Лама в Красноярском крае. Всего планируется заложить 10 высотных профилей.
"Основная цель — мониторинг процессов смещения границы лесов выше в горы, вызванных изменениями климата, необходимо перейти от описания процессов, происходящих в субарктических регионах в последние 50-100 лет, к их математическому моделированию", — уточнил он, отметив, что работы российская группа ведет в рамках проекта РНФ, стартовавшего в 2017 году.
Ранее сообщалось, что специалисты лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН изучают динамику лесных экосистем в экстремальных условиях. Для реконструкции климата прошлого используются методы древесно-кольцевого анализа, позволяющие точно датировать события и процессы, происходившие сотни и тысячи лет назад.
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