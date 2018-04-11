«Приготовил бы шашлык»: живодёр, убивший хаски в Челябинске, рассказал о причинах расправы

Живодёр, убивший хаски, рассказал челябинским полицейским, как и зачем расправился с собакой. Он оказался нелегалом. На мужчину составили протокол, и отправили его в специальный центр для иностранцев.

— С собакой что произошло? Я её убил. Взял убил, и всё. Нашёл алюминиевый или медный кабель. Сделал петлю и задушил, — рассказал задержанный. — В Казахстане когда жил, много собак переловили. Это нормально считается, ничего плохого. Эту бы на шашлык пустил, по-любому приготовил бы.

Убил хаски ради шашлыка

Как сообщила руководитель пресс-службы городского управления МВД Светлана Калмыкова , полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

— Мужчина — иностранный гражданин и находится у нас нелегально. За нарушение правил режима пребывания на территории России на него составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП, — добавила Калмыкова. — По решению суда задержанный направлен в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД области, где будет находиться до окончания проверки.

В понедельник, 9 апреля, подростки обнаружили на набережной реки Миасс зверски убитую собаку породы хаски. Полицейские задержали живодёра на месте преступления.

Как рассказал позже 74.ru один из школьников, который вместе с друзьями снял на видео живодёра, мужчина вёл себя неадекватно и в какой-то момент бросился преследовать увидевших его подростков.