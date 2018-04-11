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«Приготовил бы шашлык»: живодёр, убивший хаски в Челябинске, рассказал о причинах расправы
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«Приготовил бы шашлык»: живодёр, убивший хаски в Челябинске, рассказал о причинах расправы 

74.ru 47 минут назад
Фото: 74.ru
Живодёр, убивший хаски, рассказал челябинским полицейским, как и зачем расправился с собакой. Он оказался нелегалом. На мужчину составили протокол, и отправили его в специальный центр для иностранцев.
— С собакой что произошло? Я её убил. Взял убил, и всё. Нашёл алюминиевый или медный кабель. Сделал петлю и задушил, — рассказал задержанный. — В Казахстане когда жил, много собак переловили. Это нормально считается, ничего плохого. Эту бы на шашлык пустил, по-любому приготовил бы.
Убил хаски ради шашлыка
Как сообщила руководитель пресс-службы городского управления МВД Светлана Калмыкова, полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.
— Мужчина — иностранный гражданин и находится у нас нелегально. За нарушение правил режима пребывания на территории России на него составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП, — добавила Калмыкова. — По решению суда задержанный направлен в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД области, где будет находиться до окончания проверки.
В понедельник, 9 апреля, подростки обнаружили на набережной реки Миасс зверски убитую собаку породы хаски. Полицейские задержали живодёра на месте преступления.
Как рассказал позже 74.ru один из школьников, который вместе с друзьями снял на видео живодёра, мужчина вёл себя неадекватно и в какой-то момент бросился преследовать увидевших его подростков.
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