Аман Тулеев возглавил парламент Кузбасса

Голосование состоялось на внеочередной сессии регионального парламента. В пользу кандидатуры Тулеева проголосовало 38 человек, один проголосовал против. Издание отмечает, что всего на должность спикера была представлена одна кандидатура.

Тулеева выдвинули на должность спикера парламента Кузбасса после его отставки с поста губернатора области. Ранее бывший глава Совета народных депутатов Кузбасса Алексей Спицын подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за избрание Тулеева на эту должность.