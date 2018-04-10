Аман Тулеев возглавил парламент Кузбасса 

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов региона, сообщает URA.RU.
Голосование состоялось на внеочередной сессии регионального парламента. В пользу кандидатуры Тулеева проголосовало 38 человек, один проголосовал против. Издание отмечает, что всего на должность спикера была представлена одна кандидатура.
Тулеева выдвинули на должность спикера парламента Кузбасса после его отставки с поста губернатора области. Ранее бывший глава Совета народных депутатов Кузбасса Алексей Спицын подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за избрание Тулеева на эту должность.
В начале апреля Тулеев досрочно сложил полномочия после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы Кемеровской области экс-главу угледобывающей компании «Колмар» Сергея Цивилева.