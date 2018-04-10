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Приморцам расскажут, где и как получить высокотехнологичную медпомощь
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Приморцам расскажут, где и как получить высокотехнологичную медпомощь 

Prim.News 38 минут назад
Пройдёт онлайн-конференция.
Онлайн-конференция с начальником отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной помощи, санаторно-курортного лечения Ириной Новичихиной пройдет в четверг, 12 апреля, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Ирина Анатольевна ответит на вопросы жителей края с 13:00 до 14:00.
В ходе онлайн-конференции Ирина Новичихина расскажет о реализации на территории Приморского края госзадания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), какие операции чаще других проводят приморцам, а также ответит на другие вопросы о ВМП.
Вопросы можно присылать до 17:00 среды, 11 апреля, на адрес электронной почты ministrdv@mail.ru или по телефону: 8 (924) 242-56-46.
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