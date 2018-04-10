Приморцам расскажут, где и как получить высокотехнологичную медпомощь

Пройдёт онлайн-конференция.

Онлайн-конференция с начальником отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной помощи, санаторно-курортного лечения Ириной Новичихиной пройдет в четверг, 12 апреля, сообщает пресс-служба администрации Приморского края

Ирина Анатольевна ответит на вопросы жителей края с 13:00 до 14:00.

В ходе онлайн-конференции Ирина Новичихина расскажет о реализации на территории Приморского края госзадания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), какие операции чаще других проводят приморцам, а также ответит на другие вопросы о ВМП.

Вопросы можно присылать до 17:00 среды, 11 апреля, на адрес электронной почты ministrdv@mail.ru или по телефону: 8 (924) 242-56-46.