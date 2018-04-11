«Мы выбираем людей с потенциалом». Министр экономики Дагестана о формировании кадрового резерва

Осман Хасбулатов. Оценку формированию кадрового резерва управленческих кадров дал министр экономики и территориального развития Дагестана

«Это возможность талантливым дагестанским специалистам проявить себя Республике необходимы грамотные, креативные, целеустремленные и стратегически мыслящие люди, готовые показать результат», — подчеркнул глава ведомства.

По мнению Османа Хасбулатова, кадровый резерв способствует выстраиванию эффективной системы государственного и муниципального управления.

«Мы хотим выбрать из претендентов людей с наибольшим потенциалом, исключить протекционизм и обеспечить прозрачность всего процесса», — рассказал он.

Отметим, что итоги конкурса по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Дагестан будут подведены 28 апреля.

Всего заявлений было подано 1091. Первый этап — почти 750 участников. Среди 612 мужчин и 130 женщин — 11 докторов и 60 кандидатов наук.