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«Мы выбираем людей с потенциалом». Министр экономики Дагестана о формировании кадрового резерва
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«Мы выбираем людей с потенциалом». Министр экономики Дагестана о формировании кадрового резерва 

Mirmol.ru 40 минут назад
Оценку формированию кадрового резерва управленческих кадров дал министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов.
«Это возможность талантливым дагестанским специалистам проявить себя Республике необходимы грамотные, креативные, целеустремленные и стратегически мыслящие люди, готовые показать результат», — подчеркнул глава ведомства.
По мнению Османа Хасбулатова, кадровый резерв способствует выстраиванию эффективной системы государственного и муниципального управления.
«Мы хотим выбрать из претендентов людей с наибольшим потенциалом, исключить протекционизм и обеспечить прозрачность всего процесса», — рассказал он.
Отметим, что итоги конкурса по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Дагестан будут подведены 28 апреля.
Всего заявлений было подано 1091. Первый этап — почти 750 участников. Среди 612 мужчин и 130 женщин — 11 докторов и 60 кандидатов наук.
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