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В подмосковных Луховицах затопило дорогу
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В подмосковных Луховицах затопило дорогу 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
В деревне Гольный Бугор в подмосковном городском округе Луховицы паводковые воды затопили участок автомобильной дороги, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.
«По состоянию на 07:00 уровень воды выше полотна дороги — 80 сантиметров, ширина перелива — 150 миллиметров. По контролю за состоянием дороги работает оперативная группа Луховицкого пожарно-спасательного гарнизона в составе трех человек и одной единицы техники», — говорится в сообщении.
Также на сайте отмечается, что подтопления садовых участков не зафиксировано. Силами местной администрации проведен подворовый обход жителей, сотрудники МЧС ведут мониторинг за состоянием уровня воды в районе подтопленного участка дороги.
Ранее пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор» сообщала, что в связи с поднятием уровня воды временно приостановлено транспортное и пешеходное движение на Бобреневском и Митяевском мостовых переходах в городском округе Коломна, на наплавном мосту через реку Оку в городском округе Озеры и на паромных переправах в поселке Белоомут и в селе Дединово в городском округе Луховицы.
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