В подмосковных Луховицах затопило дорогу

В деревне Гольный Бугор в подмосковном городском округе Луховицы паводковые воды затопили участок автомобильной дороги, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 07:00 уровень воды выше полотна дороги — 80 сантиметров, ширина перелива — 150 миллиметров. По контролю за состоянием дороги работает оперативная группа Луховицкого пожарно-спасательного гарнизона в составе трех человек и одной единицы техники», — говорится в сообщении.

Также на сайте отмечается, что подтопления садовых участков не зафиксировано. Силами местной администрации проведен подворовый обход жителей, сотрудники МЧС ведут мониторинг за состоянием уровня воды в районе подтопленного участка дороги.