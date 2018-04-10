Около 50% кассиров метро Москвы прошли обучение новому стандарту сервисного обслуживания

Обучение новому стандарту сервисного обслуживания пассажиров в кассах Московского метрополитена прошли более половины сотрудников, к началу чемпионата мира по футболу 2018 года все кассиры столичной подземки пройдут данное обучение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Почти половина кассиров Московского метрополитена прошла обучение новому стандарту сервисного обслуживания. Сотрудники изучают правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду и организации рабочего места», — говорится в сообщении.

Согласно стандарту, кассиры должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, предоставлять ответы на все возникшие вопросы и быть вежливыми в общении. Особое внимание на занятиях уделяется работе с конфликтными ситуациями.

«Стандарт сервисного обслуживания пассажиров метро разработали в конце 2017 года, а с этого года кассиры изучают его на занятиях. Курсы окончили уже более 1,5 тысячи работников. К чемпионату мира по футболу-2018 обучение пройдут все кассиры», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Также кассиры должны организовывать свое рабочее место согласно принципу общепринятой в мировой практике методике 5S: соблюдение порядка на столе, содержание стола в чистоте, сортировка проездных билетов, стандартизация и самосовершенствование. Помимо этого, все кассиры получили единую форму одежды — жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов с логотипом метро. Сотрудникам также выдали ярко-красные головные уборы и шелковые шейные платки.

Кассы Московского метрополитена, в которых работают англоговорящие сотрудники, к ЧМ-2018 будут отмечены специальными стикерами. Владеющие английским языком кассиры смогут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро. Стикеры с надписью We speak English! наклеят на верхней части кассового окна.