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В России может появиться закон о молодёжи
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В России может появиться закон о молодёжи 

Парламентская газета 43 минуты назад
В России может появиться базовый закон о государственной молодежной политике, который будет содействовать трудовой адаптации и занятости молодёжи, а также формировать здоровый образ жизни.
Авторами соответствующей законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы
Законопроект устанавливает полномочия органов государственной власти, субъектов и органов местного самоуправления в сфере государственной молодежной политики по содействию трудовой адаптации и занятости молодых людей, а также формированию здорового образа жизни. Авторы отмечают, что успешное осуществление государственной молодежной политики напрямую зависит от квалификации и компетенции работников соответствующих органов и организаций.
Все эти нововведения Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи планирует рассмотреть 9 апреля.
Авторы законопроекта отмечают, что сегодня в большинстве российских регионах приняты и действуют законы в области молодежной политики. Однако базового федерального закона в России не существует. Вместе с тем, принятые в субъектах России законы о молодёжи различаются не только своим уровнем законодательной техники, но и существенными качественными характеристиками: количеством предоставляемых молодежи прав, предметным содержанием, структурой и практической значимостью.
Ранее один из инициаторов законопроекта, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев заявил, что именно отсутствие закона о молодёжи является основной проблемой молодёжной политики. «Отсутствие федерального закона не позволяет регламентировать и развивать нормативную базу в сфере молодёжной политики. Сегодня нет законодательного определения, что такое молодёжь, какие возрастные рамки она включает, что такое молодая семья или молодой специалист», — сказал он.
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