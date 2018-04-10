В России может появиться закон о молодёжи

России может появиться базовый закон о государственной молодежной политике, который будет содействовать трудовой адаптации и занятости молодёжи, а также формировать здоровый образ жизни.

Авторами соответствующей законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы

Законопроект устанавливает полномочия органов государственной власти, субъектов и органов местного самоуправления в сфере государственной молодежной политики по содействию трудовой адаптации и занятости молодых людей, а также формированию здорового образа жизни. Авторы отмечают, что успешное осуществление государственной молодежной политики напрямую зависит от квалификации и компетенции работников соответствующих органов и организаций.

Все эти нововведения Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи планирует рассмотреть 9 апреля.

Авторы законопроекта отмечают, что сегодня в большинстве российских регионах приняты и действуют законы в области молодежной политики. Однако базового федерального закона в России не существует. Вместе с тем, принятые в субъектах России законы о молодёжи различаются не только своим уровнем законодательной техники, но и существенными качественными характеристиками: количеством предоставляемых молодежи прав, предметным содержанием, структурой и практической значимостью.