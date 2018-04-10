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«Тургеневский бережок» замостят плиткой и украсят чугунным литьем
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«Тургеневский бережок» замостят плиткой и украсят чугунным литьем 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
На совещании 9 апреля первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин раскрыл подробности преображения зоны у памятника писателю Ивану Тургеневу в городском парке. Техдокументация уже готова. Скоро город объявит конкурс в поисках исполнителя задуманного.
За 10,7 млн рублей планируют заменить на тропинках асфальт на плитку, отремонтировать освещение, которое сейчас фактически не работает. Существующие лестницы разберут, укрепят основания и снова уложат ступени. Прорабатывается вопрос о шлифовке гранита и выравнивании плит у самого памятника. Появятся скамьи в монументальном исполнении — из камня и дерева. Опоры освещения — чугунное литье.
Заместитель председателя правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин подчеркнул, что «Тургеневский бережок» не ограничивается площадкой у памятника. Важен вид на реку, рядом с которой находится монумент «Бежин луг». Спуск сейчас зарос и непригляден. Скоро начнутся работы по вырубке и укреплению откоса.
Администрации рекомендовали пересмотреть проект в сторону уменьшения расходов. Так, опоры освещения от московской фирмы «с питерским телефоном» предложили заменить на изготовленные в Ливнах. Для местного горпарка они обошлись в 7 тысяч рублей за штуку. Заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу порекомендовал отказаться от рулонного газона. Он «не имеет перспективы», потому что нежен и требует особого ухода, будет чахнуть в сумраке под деревьями и появятся проплешины. По мнению чиновника, с тем же эффектом, но за меньшие деньги, можно посеять траву.
Напомним, всего в 2018 году Орел по программе благоустройства получит 161,8 млн рублей. Из них 115 уйдут на ремонт 72 дворовых территорий. Оставшиеся средства распределили между тремя местами отдыха: парк Ботаника, бульвар Победы и «Тургеневский бережок». С подрядчиками должны определиться до конца мая. Завершить работы должны по ряду объектов до 1 августа, по части до 1 сентября.
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