Ещё
Тулеева избрали спикером кемеровского облсовета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тулеева избрали спикером кемеровского облсовета 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса, передает РИА «Новости».
"В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них «за» 38, один «против». По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович", — зачитала протокол депутат Валентина Иванченко, возглавившая счетную комиссию.
Ранее сообщалось, что на внеочередной сессии во вторник, 10 апреля, совет народных депутатов Кемеровской области выдвинул бывшего губернатора региона Амана Тулеева на должность.
Алексей Синицын, экс-глава кемеровского облсовета, подал в отставку в пользу Тулеева.
Тулеев сложил с себя полномочия главы Кемеровской области после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В результате происшествия погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в данный момент задержаны подозреваемые.
Газета.Ru: последние новости
Российские миллиардеры потеряли более $15 млрд за день из-за санкций США Стала известна дата открытия калининградского стадиона ЧМ-2018 Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым449
Рубль ждет технический отскок71
Сын Табакова взбесил народ131
США приготовились к удару по Сирии1140
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение