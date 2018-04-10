Тулеева избрали спикером кемеровского облсовета

"В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них «за» 38, один «против». По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович", — зачитала протокол депутат Валентина Иванченко , возглавившая счетную комиссию.

Ранее сообщалось, что на внеочередной сессии во вторник, 10 апреля, совет народных депутатов Кемеровской области выдвинул бывшего губернатора региона Амана Тулеева на должность.

Алексей Синицын , экс-глава кемеровского облсовета, подал в отставку в пользу Тулеева.