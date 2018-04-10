Кто кого: что делили советские чукчи и американские эскимосы

В многовековых противоречивых отношениях коренного населения Чукотки с их американскими соседями, живущими на Аляске , есть загадочная страница. В 1947 году в результате нападения чукчей на аляскинских эскимосов погибли несколько десятков алеутов. С фактической точки зрения, это был советско-американский вооруженный конфликт.

Заклятые враги

Кратчайшее расстояние между крайней восточной точкой Чукотки и западным берегом Аляски в Беринговом проливе составляет всего 86 километров. К тому же, на этом маршруте расположены несколько необитаемых островов, к которым могли пристать уставшие мореплаватели. Да и большую часть года пролив затянут ледяными торосами, так что чукчи и эскимосы практиковали и пешие маршброски друг к другу.

Причин не любить своих соседей у этих народов всегда было достаточно. В первую очередь, сказывалась прямая конкуренция за охотничьи ресурсы — китовый жир, моржовую кость и тюленье мясо. При этом в море враждующие народы избегали столкновений, предпочитая вести бои на суше.

Здесь необходимо отметить отличное, отполированное веками искусство создания специальных лодок из моржовой и тюленьей кожи — байдар. Гибкий каркас позволял судну изменять свою конфигурацию. Например, если лодка встревала между льдинами, она не ломалась, а сжималась. Кожаные бока делали судно необычайно лёгким и изворотливым. Чукотско-эскимосская байдара и сейчас остается главным ориентиром при строительстве современных спортивных каяков.

Байдары были многовесельными, одна лодка могла перевозить до 20 воинов. Конечно, большинство нападений эскимосов на чукотские стойбища, и наоборот, носили точечный характер: приплыли, напали, ограбили, угнали в плен женщин и детей.

Однако известны и крупные сражения. Например, в 1793 году на эскимосов напало чукотское воинство в 8000 человек. После этого в российском Сенате даже рассматривалось эскимосское прошение о защите алеутов от злобных чукчей. Правда, Россия практически ничем на могла помочь: российское влияние на Чукотке в то время было номинальным.

Отношения жителей Берингии в ХХ веке

С середины XIX века всеми делами в Беринговом проливе заправляли предприимчивые американцы и канадцы. На современных пароходах они курсировали между обоими берегами, скупая у населения ценные ресурсы — меха и золото. Китобойный промысел также практически стал американским. В результате массового уничтожения китов эти морские млекопитающие даже оказались на грани вымирания.

Но с приходом советской власти положение изменилось, и американцы от чукотских берегов ушли, направив свои усилия на освоение непосредственно Аляски. А вот отношения чукчей и эскимосов дружелюбнее не стали. Все попытки пресечь любое общение между советскими чукчами и алеутскими американцами потерпели неудачу: морские пограничные патрули просто не успевали за пронырливыми аборигенами.

Тесные, хоть и не дружественные взаимоотношения чукчей и эскимосов неизбежно привели к частичному смешению этносов. Народы стали фактически родственными: возросло количество смешанных браков, в языках появились заимствованные у соседей слова, участились случаи создания родовых торговых союзов.

Поэтому вплоть до Великой Отечественной войны чукчи и эскимосы беспрепятственно общались друг с другом, не принимая во внимание наличие государственной границы. И советские, и американские власти были вынуждены просто закрыть глаза как на постоянное курсирование населения друг к другу в гости, так и на неизбежно возникающие конфликты. Но после войны ситуация изменилась.

Что случилось в 1947 году?

В принципе, ничего нового: в октябре 1947 года неустановленные граждане СССР из числа коренной чукотской народности устроили разбойное нападение на американских эскимосов в районе алеутского Уэльса. В результате столкновения погибли несколько десятков человек, разграблены оленеводческие стойбища эскимосов.

По американской версии, причиной конфликта стали бытовые разногласия на почве неумеренных алкогольных возлияний. А вот советское правительство имело совсем иную точку зрения.

В то время на Чукотке дислоцировался 110-ый пограничный отряд МВД . Согласно докладной записке на имя товарища Сталина, в течение 1947 года значительно возросла активность американской авиации и морского флота в Беринговом проливе.

Ещё более насторожило пограничников изменение в обычных отношениях чукчей и эскимосов. Если раньше с американской стороны прибывали, в основном, старики, женщины и дети с целью навестить родственников, то к концу 1947 года это были уже преимущественно молодые люди мужского пола без подтвержденных родственных связей.

Также пограничным отделом МГБ были установлены факты повышенного внимания прибывающих на Чукотку американцев к дислокации советских военных частей, баз и различных государственных учреждений. Такая шпионская активность не могла не настораживать: совсем недавно США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, и в речах президента Трумэна всё чаще звучали напоминания о наличии у США оружия массового поражения.

Официальных претензий советские власти в адрес США не предъявляли. Но вот, что интересно: после странного чукотско-эскимосского конфликта на Аляске резко усложнилась возможность личных контактов между аборигенами.

Кроме того, по указу Сталина на Чукотке была размещена 114-я Десантная армия специального назначения под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Николая Олешева.

С 1948 года советские чукчи были обязаны иметь официальную прописку, как и другие советские граждане, а в гости с американской стороны к ним могли попасть лишь жители Аляски, внесенные в специальные «родственные» списки.

Достоверных подтверждений, что последнее вооружённое столкновение между чукчами и эскимосами было спланированной акцией устрашения, не существует. Однако совершенно точно, что именно с этого момента советско-американские отношения в Арктике стали более регламентированными.