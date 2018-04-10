Временно изменится расписание электричек из Ростовской области в Краснодарский край

В течение нескольких дней в апреле будет временно изменено расписание пригородных поездов, связывающих Ростовскую область Краснодарский край . Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Так, с 17 по 25 апреля «Ростов — Орловка-Кубанская — Тимашевская-1 — Краснодар-1» будет отправляться по расписанию, однако прибудет на конечную на 23 минуты позже. Обратно он также будет приезжать с опозданием. Помимо этого, с 18 по 26 апреля изменится время отправления пригородного поезда «Староминская — Орловка-Кубанская — Ростов»: он отправится в 4:42 (вместо 4:56), а прибудет в Ростов в 7:11 (вместо 7:00).