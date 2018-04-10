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Временно изменится расписание электричек из Ростовской области в Краснодарский край
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Временно изменится расписание электричек из Ростовской области в Краснодарский край 

Деловое сообщество 47 минут назад
В течение нескольких дней в апреле будет временно изменено расписание пригородных поездов, связывающих Ростовскую область и Краснодарский край. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
Так, с 17 по 25 апреля «Ростов — Орловка-Кубанская — Тимашевская-1 — Краснодар-1» будет отправляться по расписанию, однако прибудет на конечную на 23 минуты позже. Обратно он также будет приезжать с опозданием. Помимо этого, с 18 по 26 апреля изменится время отправления пригородного поезда «Староминская — Орловка-Кубанская — Ростов»: он отправится в 4:42 (вместо 4:56), а прибудет в Ростов в 7:11 (вместо 7:00).
Напомним, до конца 2018 года в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях отремонтируют 142 километра железнодорожного пути. На эти цели филиал ОАО «РЖД» выделил 2,6 млрд руб.
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