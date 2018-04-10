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Правительство расширит список не требующих онлайн-касс торговых точек
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Правительство расширит список не требующих онлайн-касс торговых точек 

Российская Газета 49 минут назад
Правительство расширит список торговых точек, которые освободят от обязанности устанавливать и использовать онлайн-кассы.
Перечень опубликован 10 апреля на сайте кабмина в виде поправок к думскому законопроекту, который в феврале был принят в первом чтении в нижней палате парламента. Он, в частности, предполагает, что онлайн-кассы разрешат не устанавливать на каждый торговый автомат (можно один на всех), на военных объектах, на борту самолета.
Правительство в этот список добавит следующие категории: кредитные организации, владельцев паркоматов (в случае если деньги перечисляют в бюджет), библиотеки, торговцев молоком и водой в розлив или через автоматы, продавцов газет и журналов. Также от обязанности установить онлайн-кассу освободят торговлю в труднодоступных местностях.
В то же время кондукторы и водители при продаже билетов для проезда на общественном транспорте, наоборот, будут обязаны проводить операции через онлайн-кассу.
"Кроме того, поправками предлагается ввести запрет на получение статуса оператора фискальных данных организациям, в числе выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев которых имеются иностранные лица", — говорится в сообщении правительства. Речь идет о прямом или косвенном владении долей капитала торговой организации в размере 25 процентов.
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