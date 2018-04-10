Волонтёров допустят к восстановлению памятников культуры

Добровольцам хотят законодательно разрешить участвовать в восстановлении памятников культурного наследия России , например, усадеб. Такой законопроект подписали 33 депутата Госдумы во главе с председателем Комитета по культуре Станиславом Говорухиным

По мнению парламентариев, инициатива разрешит правовую коллизию, которая, по их мнению, мешает волонтёрам принимать участие в восстановлении памятников культуры. На сегодняшний день существуют требования к тем, кто может участвовать в таких работах, в том числе, для этого требуется аттестация и лицензия. Но высокая квалификация требуется не всегда, подчёркивают авторы законопроекта, например, расчищать территорию около памятника можно и без специальной подготовки. Поэтому законопроект разрешает привлекать волонтёров к восстановлению и охране объектов культурного наследия, но при этом оговаривается, что делать это будут только в порядке, установленном Минкультуры

«Такой порядок позволит эффективно использовать потенциал добровольцев (волонтеров) — энтузиастов и грамотно организовать их работу по спасению культурного наследия России», — говорится в пояснениях к документу.

Поправка не исключает участие волонтёров и в художественных работах под присмотром опытного специалиста. По мнению одного из авторов законопроекта, первого зампреда Комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой , такая возможность может привлечь начинающих художников и реставраторов: «Таким образом, они смогут попробовать свои силы — им не нужны деньги, но нужна практика. А вот чтобы начинающие мастера не испортили памятник культуры, рядом с ними всегда будет профессиональный художник или архитектор», — сказала депутат.

Инициативу рассмотрит Комитет Госдумы по делам национальностей на заседании 10 апреля.