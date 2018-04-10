Волонтёров допустят к восстановлению памятников культуры 

Добровольцам хотят законодательно разрешить участвовать в восстановлении памятников культурного наследия России, например, усадеб. Такой законопроект подписали 33 депутата Госдумы во главе с председателем Комитета по культуре Станиславом Говорухиным.
По мнению парламентариев, инициатива разрешит правовую коллизию, которая, по их мнению, мешает волонтёрам принимать участие в восстановлении памятников культуры. На сегодняшний день существуют требования к тем, кто может участвовать в таких работах, в том числе, для этого требуется аттестация и лицензия. Но высокая квалификация требуется не всегда, подчёркивают авторы законопроекта, например, расчищать территорию около памятника можно и без специальной подготовки. Поэтому законопроект разрешает привлекать волонтёров к восстановлению и охране объектов культурного наследия, но при этом оговаривается, что делать это будут только в порядке, установленном Минкультуры.
«Такой порядок позволит эффективно использовать потенциал добровольцев (волонтеров) — энтузиастов и грамотно организовать их работу по спасению культурного наследия России», — говорится в пояснениях к документу.
Поправка не исключает участие волонтёров и в художественных работах под присмотром опытного специалиста. По мнению одного из авторов законопроекта, первого зампреда Комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, такая возможность может привлечь начинающих художников и реставраторов: «Таким образом, они смогут попробовать свои силы — им не нужны деньги, но нужна практика. А вот чтобы начинающие мастера не испортили памятник культуры, рядом с ними всегда будет профессиональный художник или архитектор», — сказала депутат.
Инициативу рассмотрит Комитет Госдумы по делам национальностей на заседании 10 апреля.
Предлагаемая поправка в 45 ФЗ «Об объектах культурного наследия» дополняет ряд уже принятых в январе 2018 года документов, которые закрепляют права и обязанности волонтёров и регулируют их взаимоотношения с государственными органами. Такие поправки в законы «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «О свободе совести и о религиозных объединениях», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и другие президент Владимир Путин подписал 5 февраля.