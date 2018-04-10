Губернатор Сергей Ситников подарил замерзшей школьнице свой берет

Школьница из Самети Алена Запольская стала обладателем берета губернатора Сергея Ситникова , узнал KOSTROMA.TODAY. Головной убор он ей сам подарил.

Девочка 7 апреля стояла в почетном карауле во время церемонии открытия обновленного памятника Прасковье Малининой в Самети. Форменный берет Алена случайно оставила в школе, а на улице было холодно, дул ветер.

По информации ОТРК «Русь», это увидел губернатор Сергей Ситников. Чтобы девочка не замерзла, он отдал ей свой берет.

Алена, как и полагается опытному участнику почетного караула, не моргнула и глазом, когда на ней оказался губернаторский головной убор.

Кстати, глава региона, похоже, уважает береты намного больше, чем традиционные шапки. А известный стилист Катя Дмитриева в прошлом году рассказывала KOSTROMA.TODAY, что береты губернатору идут.