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Губернатор Сергей Ситников подарил замерзшей школьнице свой берет
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Губернатор Сергей Ситников подарил замерзшей школьнице свой берет 

Kostroma.Today 46 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Школьница из Самети Алена Запольская стала обладателем берета губернатора Сергея Ситникова, узнал KOSTROMA.TODAY. Головной убор он ей сам подарил.
Девочка 7 апреля стояла в почетном карауле во время церемонии открытия обновленного памятника Прасковье Малининой в Самети. Форменный берет Алена случайно оставила в школе, а на улице было холодно, дул ветер.
По информации ОТРК «Русь», это увидел губернатор Сергей Ситников. Чтобы девочка не замерзла, он отдал ей свой берет.
Алена, как и полагается опытному участнику почетного караула, не моргнула и глазом, когда на ней оказался губернаторский головной убор.
Кстати, глава региона, похоже, уважает береты намного больше, чем традиционные шапки. А известный стилист Катя Дмитриева в прошлом году рассказывала KOSTROMA.TODAY, что береты губернатору идут.
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