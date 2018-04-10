Глава совета директоров ММК помог медикам обновить оборудование

Центральная клиническая медико-санитарная часть Магнитогорска получила первую партию нового оборудования. Закупка прошла при поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова . Ради модернизации устаревшей медаппаратуры ЦКМСЧ он решил каждый квартал выделять из личных средств 10 миллионов рублей. Врачи уже получили первые 50 миллионов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

В частности, на эти средства был приобретен электронно-оптический преобразователь или С-дуга, как называют его хирурги. Цифровой рентгеновский аппарат позволяет в ходе операций получать изображение в режиме реального времени. Его предшественник появился в магнитогорской ЦКМСЧ более 13 лет и в последнее время часто выходил из строя.

"Мы получили электронно-оптический преобразователь, который мы на протяжении 13 лет используем при операциях с малым доступом при переломах длинных трубчатых костей. Нет необходимости делать снимки, проявлять эти снимки. Это все позволяет сразу все увидеть на операционном столе", — отметил заведующий отделением ортопедии-травматологии Николай Дегтярев.

Самое главное, что обновление аппаратуры повысит качество оказания медпомощи пациентам. Именно эту цель преследовало руководство ПАО «ММК» и председатель совета директоров компании Виктор Рашников, помогая больнице.

Заместитель главного врача АНО «ЦКМСЧ» по хирургической помощи Александр Субботин , поблагодарил руководство ПАО «ММК» за поддержку в обновлении медицинского оборудования.

"Мы хотим, чтобы оказание помощи проходило на высоком уровне, не теми способами, которыми лечили век назад, а так, как оперируют во всем мире, в крупных центрах. Мы не должны быть на задворках истории", — резюмировал он.

До конца 2018 года медсанчасть планирует закупить аппаратуры более чем на 50 миллионов рублей.