Глава совета директоров ММК помог медикам обновить оборудование 

Центральная клиническая медико-санитарная часть Магнитогорска получила первую партию нового оборудования. Закупка прошла при поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Ради модернизации устаревшей медаппаратуры ЦКМСЧ он решил каждый квартал выделять из личных средств 10 миллионов рублей. Врачи уже получили первые 50 миллионов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.
В частности, на эти средства был приобретен электронно-оптический преобразователь или С-дуга, как называют его хирурги. Цифровой рентгеновский аппарат позволяет в ходе операций получать изображение в режиме реального времени. Его предшественник появился в магнитогорской ЦКМСЧ более 13 лет и в последнее время часто выходил из строя.
"Мы получили электронно-оптический преобразователь, который мы на протяжении 13 лет используем при операциях с малым доступом при переломах длинных трубчатых костей. Нет необходимости делать снимки, проявлять эти снимки. Это все позволяет сразу все увидеть на операционном столе", — отметил заведующий отделением ортопедии-травматологии Николай Дегтярев.
Самое главное, что обновление аппаратуры повысит качество оказания медпомощи пациентам. Именно эту цель преследовало руководство ПАО «ММК» и председатель совета директоров компании Виктор Рашников, помогая больнице.
Заместитель главного врача АНО «ЦКМСЧ» по хирургической помощи Александр Субботин, поблагодарил руководство ПАО «ММК» за поддержку в обновлении медицинского оборудования.
"Мы хотим, чтобы оказание помощи проходило на высоком уровне, не теми способами, которыми лечили век назад, а так, как оперируют во всем мире, в крупных центрах. Мы не должны быть на задворках истории", — резюмировал он.
До конца 2018 года медсанчасть планирует закупить аппаратуры более чем на 50 миллионов рублей.