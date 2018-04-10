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Коммунисты Перми попросят Путина запретить переименование улиц
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Коммунисты Перми попросят Путина запретить переименование улиц 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Резолюция была составлена на акции против переименования улиц Перми, которые носят имена деятелей, связанных с большевизмом. Пикет прошел 5 апреля.
«Сама идея переименований, имена исторических персонажей, которые предлагается изъять из названий улиц, а лучше бы вообще из истории, достаточно просто и ясно объясняются на основе классового подхода, предложенного В. И. Лениным: «Ищи, кому выгодно!» Переименования сегодня выгодны, а, может быть, даже просто необходимы нынешней российской антинародной буржуазно-олигархической власти. Эта власть, прекрасно отдает себе отчет в несправедливости проводимого ею социально-экономического курса по отношению к подавляющему большинству населения, за счёт которого жируют олигархи, чиновники», — говорится в резолюции пикета.
Резолюция будет направлена в адрес краевой власти, мэрии Перми, гордумы Перми и в приемную президента РФ Владимира Путина.
Фото: kprf.perm.ru
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