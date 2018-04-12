На полученном по программе «дальневосточный гектар» острове турсезон начнется летом

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 12 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза /. Получатель «дальневосточного гектара» Нарек Оганесян, который в рамках одноименной программы взял в собственность остров, расположенный между материком и Сахалином, планирует уже в июле 2018 года открыть там туристический сезон. Об этом Оганесян рассказал ТАСС на площадке первого международного медиафорума российских островов, который открылся в Южно-Сахалинске.

"У меня три тысячи заявок на участие в квестах, которые я планирую запустить на острове. Рассчитываю, что уже в июле-августе остров примет первых туристов", — сказал собеседник агентства.

Владелец острова

Владельцем острова Чакмут, расположенного в Татарском проливе, москвич Нарек Оганесян стал, оформив заявку по программе «Дальневосточный гектар». «Когда узнал о программе, заинтересовался и решил быть дальновидным — землю взять, нечасто у нас государство что-то раздает. Стал смотреть участки, приглянулся остров, а почему бы нет: владеть островом — будоражащая мысль», — рассказал Оганесян.

По его словам, остров находится между Сахалином и побережьем Хабаровского края , омывается Японским морем. От материка Чакмут удален на 300 метров — до него можно доплыть на лодке или даже дойти пешком (есть небольшая перемычка, где неглубоко). На острове лес и песчаные пляжи.

Чтобы получить всю территорию острова (3 га), семья Оганесяна подала коллективную заявку. «Землю получили, но ее надо осваивать. Стал изучать бизнес-проекты. На сайте агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) много планов, для меня самой перспективной стала идея туризма», — поделился планами Оганесян.

"Робинзонада" и экотуризм

На своем острове Оганесян планирует реализовывать разные формы туризма. Один из них — «робинзонада». «Много людей хотят себя попробовать в роли Робинзона Крузо, пожить на необитаемом острове. За границей можно найти острова, но непонятно, как туда попасть, опасно это или не опасно, кроме того, такой туризм никто не предлагает», — пояснил он.

Еще одно направление, которое будет реализовывать Оганесян, — квест-туризм. «Тематика — „остров сокровищ“, „таинственный остров“ или сказка „Пираты Карибского моря“. Здесь можно организовать поиски карты, сокровищ. Это все очень интересно, — воображение разыгрывается», — сказал предприниматель.

Третье направление, по его словам, — экотуризм. «Я много читаю и знаю, что в Китае Японии очень плохо с экологией, люди задыхаются. В мегаполисах стоят автоматы, которые продают чистый воздух из Канады . В этом плане потенциал острова большой: природа великолепная, антропогенно не затронута, воздух чистый», — пояснил Оганесян.

Он отметил, что сфера туризма на Дальнем Востоке не развита, конкуренции практически нет. «Это при том, что на Дальнем Востоке уникальная природа, рядом Китай, где почти 2 млрд населения, Япония, одна и из самых развитых стран, Корея и др. Все рядом, а массового туризма нет», — отметил он.

По мнению Оганесяна, у туристического бизнеса на Дальнем Востоке большое будущее, и в какой-то момент именно туризм станет локомотивом развития экономики региона. Предприниматель советует обратить на это внимание всем получателям «дальневосточного гектара».

Путешествие на край света

Разработка квест-идей объединила в ассоциацию получателей «гектара» со всего Дальнего Востока, и в результате родился проект совместного квест-маршрута. «Например, чтобы собрать сокровища на моем острове, надо сначала собрать фрагменты карты, а для этого посетить несколько точек на Дальнем Востоке», — рассказал Оганесян.

"У моих единомышленников, которых уже больше 80, свои проекты: кто-то будет развлекать туристов, катая на ослике, другие — селить в монгольских юртах, третьи — водить в гору. Занятий интересных много. У нас есть пчеловоды, которые дают возможность достать мед из ульев. Можно будет подоить корову или посадить картошку, которую тебе пришлют по почте через некоторое время", — пояснил предприниматель.

По его словам, маршруты будут подбираться индивидуально, по потребностям людей. «Кому-то интересно одиночество, а кому-то надо детей развлечь. Одним интересен квест, а другим просто побыть на дикой природе, подышать воздухом. Только подавать это надо интересно. Просто путешествие на Дальний Восток — неинтересно, а вот путешествие на край света или Земли — круто, фантазия разыгрывается», — отметил владелец острова.

О форуме

Первый международный медиафорум проходит 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. За два дня участников и гостей форума ожидает насыщенная программа, включающая более 35 секций по блокам «спортивная журналистика», «молодежный блок», " пресс-службы и бизнес", и «бизнес-блок».

На форуме представят перспективные решения для освоения «дальневосточных гектаров». В рамках медиафорума предприниматели смогут напрямую узнать о «местах притяжения», где островитяне формируют новые населенные пункты, а государство возводит инфраструктурные объекты. Участники смогут проконсультироваться у представителей министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области о видах использования земельных участков и перспективах развития конкретных локаций, а также действующих и разрабатывающихся мерах поддержки.

Кроме того, будет развернут интерактивный стенд, на котором можно попробовать создать свой бизнес и увидеть в ходе формирования бизнес-модели все меры господдержки, которые на сегодняшний день доступны, предварительно вычислить срок окупаемости и прибыль. По завершении можно будет сделать селфи на своем виртуальном «дальневосточном гектаре».