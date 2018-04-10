Ежегодный «Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутской области 17-18 мая

«Байкал Бизнес Форум. Предпринимательство: твоя формула успеха» пройдет в Иркутске 17-18 мая 2018 года. Мероприятие организовано по инициативе

поддержки предпринимателей».

Основная цель форума — создать условия для того, чтобы предприниматели,

владельцы малого и среднего бизнеса, а также те, кто только намерен

открыть свою компанию, получили доступ к наиболее передовым и продуктивным инструментам и методам развития предприятий. Ключевыми

направлениями определены тренды и современные бизнес-модели, инструменты

роста конкурентоспособности, эффективные методы работы с клиентами,

развитие лидерских навыков и так далее.

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский

напомнил, что нынешний «Байкал Бизнес Форум» станет третьим по счету. С каждым годом количество участников мероприятия увеличивается: в 2016

году их было около 300, в 2017-м — почти тысяча.

— Форум — это место концентрации идей, — отметил министр. — На мероприятии можно получить информацию о бизнесе в Иркутской области,

пообщаться с представителями власти, инвесторами, найти

единомышленников, увидеть новые структурированные бизнесы.

Формат предполагает получение знаний от ведущих экспертов, в том числе и федеральных, а также практическую отработку инструментов для внедрения

их в свой бизнес. Кроме того, возможен прямой обмен опытом между

предпринимателями, диалог власти и бизнеса.

Как отметила директор Фонда «Центр поддержки предпринимателей Иркутской

зарегистрироваться на сайте мероприятия www. bbf2018.ru.

— Интерес к «Байкал Бизнес Форуму» у предпринимателей есть, потому что он действительно дает результаты, — сказала Наталья Давыдова. — К примеру, в прошлом году свои предприятия на этой площадке представляли

30 экспонентов. Было заключено десять контрактов. Также есть участники,

которые, посетив форум, узнали о Фонде микрокредитования и получили

заем.

По словам главы регионального минэкономразвития, подобные мероприятия, а также механизмы господдержки, направленные на развитие регионального

бизнеса, в долгосрочной перспективе позволят говорить об изменениях

структуры экономики.

— Сегодня перед нами стоит задача диверсифицировать экономику Иркутской

области, которая пока в большей степени остается сырьевой, — сказал

Евгений Орачевский. — Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе

появлялось как можно большее количество предприятий — переработчиков

сырья. Это системная работа, направленная на реформирование структуры

экономики.