Ежегодный «Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутской области 17-18 мая 

«Байкал Бизнес Форум. Предпринимательство: твоя формула успеха» пройдет в Иркутске 17-18 мая 2018 года. Мероприятие организовано по инициативе
министерства экономического развития Иркутской области и Фонда «Центр
поддержки предпринимателей».
Основная цель форума — создать условия для того, чтобы предприниматели,
владельцы малого и среднего бизнеса, а также те, кто только намерен
открыть свою компанию, получили доступ к наиболее передовым и продуктивным инструментам и методам развития предприятий. Ключевыми
направлениями определены тренды и современные бизнес-модели, инструменты
роста конкурентоспособности, эффективные методы работы с клиентами,
развитие лидерских навыков и так далее.
Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский
напомнил, что нынешний «Байкал Бизнес Форум» станет третьим по счету. С каждым годом количество участников мероприятия увеличивается: в 2016
году их было около 300, в 2017-м — почти тысяча.
— Форум — это место концентрации идей, — отметил министр. — На мероприятии можно получить информацию о бизнесе в Иркутской области,
пообщаться с представителями власти, инвесторами, найти
единомышленников, увидеть новые структурированные бизнесы.
Формат предполагает получение знаний от ведущих экспертов, в том числе и федеральных, а также практическую отработку инструментов для внедрения
их в свой бизнес. Кроме того, возможен прямой обмен опытом между
предпринимателями, диалог власти и бизнеса.
Как отметила директор Фонда «Центр поддержки предпринимателей Иркутской
области» Наталья Давыдова, участие в форуме бесплатное, необходимо
зарегистрироваться на сайте мероприятия www. bbf2018.ru.
— Интерес к «Байкал Бизнес Форуму» у предпринимателей есть, потому что он действительно дает результаты, — сказала Наталья Давыдова. — К примеру, в прошлом году свои предприятия на этой площадке представляли
30 экспонентов. Было заключено десять контрактов. Также есть участники,
которые, посетив форум, узнали о Фонде микрокредитования и получили
заем.
По словам главы регионального минэкономразвития, подобные мероприятия, а также механизмы господдержки, направленные на развитие регионального
бизнеса, в долгосрочной перспективе позволят говорить об изменениях
структуры экономики.
— Сегодня перед нами стоит задача диверсифицировать экономику Иркутской
области, которая пока в большей степени остается сырьевой, — сказал
Евгений Орачевский. — Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе
появлялось как можно большее количество предприятий — переработчиков
сырья. Это системная работа, направленная на реформирование структуры
экономики.