Школу на Ямале на неделю закрыли из-за ОРВИ

"Полностью образовательный процесс приостановлен на семь дней в школе-интернате Тазовского района. Частичное разобщение детей проведено в девяти группах шести дошкольных образовательных учреждений на территориях Пуровского, Красноселькупского районов, города Губкинский ", — говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости на Ямале выше порогового значения на 7,4%. Зарегистрировано более 40 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.