Школу на Ямале на неделю закрыли из-за ОРВИ 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Занятия полностью приостановили на неделю в школе-интернате Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
"Полностью образовательный процесс приостановлен на семь дней в школе-интернате Тазовского района. Частичное разобщение детей проведено в девяти группах шести дошкольных образовательных учреждений на территориях Пуровского, Красноселькупского районов, города Губкинский", — говорится в сообщении.
Показатель заболеваемости на Ямале выше порогового значения на 7,4%. Зарегистрировано более 40 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.