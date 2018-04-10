Ещё
В метро рассказали, почему поручень движется быстрее ступеней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В метро рассказали, почему поручень движется быстрее ступеней 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
В петербургском метрополитене раскрыли секрет, почему поручни эскалаторов движутся быстрее ступенек.
Все дело, как рассказали сотрудники петербургской подземки в своем telegram-канале, в том, что поручень и эскалатор — это два разных механизма.
Эскалатор состоит из лестничного полотна со ступенями с мощными тяговыми цепями, в движение его приводит один большой электропривод. Поручни же прокручиваются через отдельный приводной блок.
У двух механизмов разные скорости работы и, как говорят в метрополитене, синхронизировать их теоретически можно, но это требует больших трудозатрат. Их в подземке не считают целесообразными, поскольку скорость поручня всего на два процента выше той, с которой движется эскалатор.
И как говорят в метрополитене, непреодолимого дискомфорта у пассажиров из-за этого всего не возникает.
Стоит отметить, что ступени эскалатора движутся медленнее поручней не только в петербургской подземке, но и в метрополитенах других городов. По такому же принципу работают эскалаторы в аэропортах и торговых центрах, но так как расстояния там значительно меньше, чем в метро, то разницу в скорости поручня и ступенек многие посетители не замечают.
Российская Газета: последние новости
Таксисты-нелегалы Заполярья превратились в туроператоров От бумажного уведомления о посылке можно отказаться У Единого портала госуслуг появились новые возможности
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков578
США отправляют ударную группу в Средиземное море307
Эрдоган раскритиковал Лаврова125
Китай пошел на уступки США в торговой войне432
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока42
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение