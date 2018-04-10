В метро рассказали, почему поручень движется быстрее ступеней

В петербургском метрополитене раскрыли секрет, почему поручни эскалаторов движутся быстрее ступенек.

Все дело, как рассказали сотрудники петербургской подземки в своем telegram-канале, в том, что поручень и эскалатор — это два разных механизма.

Эскалатор состоит из лестничного полотна со ступенями с мощными тяговыми цепями, в движение его приводит один большой электропривод. Поручни же прокручиваются через отдельный приводной блок.

У двух механизмов разные скорости работы и, как говорят в метрополитене, синхронизировать их теоретически можно, но это требует больших трудозатрат. Их в подземке не считают целесообразными, поскольку скорость поручня всего на два процента выше той, с которой движется эскалатор.

И как говорят в метрополитене, непреодолимого дискомфорта у пассажиров из-за этого всего не возникает.

Стоит отметить, что ступени эскалатора движутся медленнее поручней не только в петербургской подземке, но и в метрополитенах других городов. По такому же принципу работают эскалаторы в аэропортах и торговых центрах, но так как расстояния там значительно меньше, чем в метро, то разницу в скорости поручня и ступенек многие посетители не замечают.