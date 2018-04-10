Загадка происхождения русского языка

Русский язык — это один из группы восточнославянских языков, наряду с украинским и белорусским. Он является самым распространенным славянским языком и одним из самых распространенных в мире языков по числу людей, которые говорят на нем и считают его своим родным. В свою очередь, славянские языки относятся к балто-славянской ветви семьи индоевропейских языков. Таким образом, чтобы ответить на вопрос: откуда произошел русский язык, нужно совершить экскурс в глубокую древность.

Происхождение индоевропейских языков

Около 6 тысяч лет назад жил народ, который считается носителем праиндоевропейского языка. Где он жил в точности — это на сегодня предмет ожесточенных споров историков и лингвистов. В качестве прародины индоевропейцев называют степи Восточной Европы и Переднюю Азию, и территорию на границе между Европой и Азией, и Армянское нагорье. В начале 80-х годов прошлого века лингвисты Гамкрелидзе и Иванов сформулировали мысль о двух прародинах: вначале было Армянское нагорье, а затем индоевропейцы перебрались в причерноморские степи. Археологически носителей праиндоевропейского языка соотносят с представителями «ямной культуры», которые в 3 тысячелетии до нашей эры обитали на востоке Украины и на территории современной России

Выделение балто-славянской ветви

Иране. Впоследствии праиндоевропейцы расселились по территории Азии и Европы, смешались с местными народами и дали им свой язык. В Европе на языках индоевропейской семьи говорят практически все народы, кроме басков, в Азии на различных языках этой семьи говорят в Индии Таджикистане , на Памире и т.д. Около 2 тысяч лет назад из общего праиндоевропейского языка выделился прабалтославянский язык. Прабалтославяне существовали как единый народ, говорящий на одном языке, по мнению ряда лингвистов (в том числе Лер-Сплавинского) примерно 500-600 лет, и этому периоду истории наших народов соответствует археологическая культура шнуровой керамики. Затем языковая ветвь разделилась вновь: на балтийскую группу, которая впредь зажила самостоятельной жизнью, и праславянскую, которая и стала общим корнем, из которого произошли все современные славянские языки.

Древнерусский язык

Общеславянское единство сохранялось до VI-VII века нашей эры. Когда из общего славянского массива выделились носители восточнославянских диалектов, начал формироваться древнерусский язык, ставший предком современного русского, белорусского и украинского языков. Древнерусский язык известен нам благодаря многочисленным памятникам, написанным на церковнославянском языке, который можно рассматривать, как письменную, литературную форму древнерусского языка. Кроме того, сохранились и письменные памятники — берестяные грамоты, граффити на стенах храмов — написанные на повседневном, разговорном древнерусском языке.

Старорусский период

Старорусский (или великорусский) период охватывает время с XIV по XVII века. В это время русский язык окончательно выделяется из группы восточнославянских языков, в нем формируются фонетические и грамматические системы, близкие к современным, происходят другие изменения, в том числе — складываются диалекты. Ведущим среди них становится «акающий» диалект верхней и средней Оки, и, в первую очередь — московский говор.

Современный русский язык

Русский язык, на котором мы сегодня разговариваем, начал складываться с XVII столетия. В его основе — московский говор. Решающую роль для формирования современного русского языка сыграли литературные произведения Ломоносова , Тредиаковского, Сумарокова. Ломоносовым же была написана первая грамматика, закрепляющая нормы литературногорусского языка. Все богатство русского языка, сложившееся из синтеза русских разговорных, церковнославянских элементов, заимствований из других языков нашло отражение в произведениях Пушкина, которого и считают создателем современного русского литературного языка.

Заимствования из других языков

На протяжении столетий своего существования русский язык, как и любая другая живая и развивающаяся система, неоднократно обогащался заимствованиями из других языков. К наиболее ранним заимствованиям относят «балтизмы» — заимствования из балтских языков. Впрочем, в этом случае, речь, возможно, идет и не о заимствованиях, а о лексике, сохранившейся с того времени, когда существовала славяно-балтская общность. К «балтизмам» относятся такие слова, как «ковш», «пакля», «скирда», «янтарь», «деревня» и т.д. В период христианизации в наш язык вошли «грецизмы» — «сахар», «скамья». «фонарь», «тетрадь» и т.д. Через контакты с европейскими народами в русский язык вошли «латинизмы» — «доктор», «медицина», «роза» и «арабизмы» — «адмирал», «кофе», «лак», «матрац» и т.д. Большая группа слов вошла в наш язык из тюркских языков. Это такие слова, как «очаг», «шатер», «богатырь», «телега» и т.п. И, наконец, со времен Петра I русский язык вбирал в себя слова из европейских языков. Вначале это большой пласт слов из немецкого, английского и голландского языков, относящихся к науке, технике, морскому и военному делу: «амуниция», «глобус», «ассамблея», «оптика», «лоцман», «матрос», «дезертир». Позднее в русском языке обосновались французские, итальянские и испанские слова, относящиеся к предметам быта, области искусства — «витраж», «вуаль», «кушетка», «будуар», «балет», «актер», «афиша», «макароны», «серенада» и т.п. И, наконец, в наши дни мы переживаем новый наплыв заимствований, на сей раз из английского, в основном, языка.