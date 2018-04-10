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Орловская область стала второй в России по легализации продажи пива
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Орловская область стала второй в России по легализации продажи пива 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области смертность от отравления алкоголем снизилась более чем в два раза, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на руководителя регионального департамента промышленности и торговли Геннадия Парахина.
В региональный бюджет в 2017 году от лицензируемых видов деятельности поступило 19,9 млнрублей, что превышает плановый показатель почти на 2 млн рублей.
Одним из наиболее проблемных направлений остается контроль за розничной продажей алкогольной продукции. По словам Парахина, количество лицензий выданных на розничную продажу алкогольной продукции по сравнению с 2017 годом сократилось на 3,9%. Однако, численность обособленных подразделений лицензиатов в области практически не изменилась. Это говорит о тенденции по укрупнению участников регионального розничного алкогольного рынка.
В 2016-2017 годах организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории области, были подключены к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). В 2017 году департамент провел 400 внеплановых документальных проверок и 311 внеплановых и 2 плановые выездные проверки во время которых били проверены через ЕГАИС 3756 единиц алкогольной продукции.
Серьёзные успехи отмечены в деятельности по легализации розничной продажи пива и пивных напитков. По итогам четвертого квартала 2017 года Орловская область стала второй в рейтинге Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по эффективности в работе по этому направлению.
Сообщение Орловская область стала второй в России по легализации продажи пива появились сначала на РИА 57.
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