Орловская область стала второй в России по легализации продажи пива

Орловской области смертность от отравления алкоголем снизилась более чем в два раза, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на руководителя регионального департамента промышленности и торговли Геннадия Парахина

В региональный бюджет в 2017 году от лицензируемых видов деятельности поступило 19,9 млнрублей, что превышает плановый показатель почти на 2 млн рублей.

Одним из наиболее проблемных направлений остается контроль за розничной продажей алкогольной продукции. По словам Парахина, количество лицензий выданных на розничную продажу алкогольной продукции по сравнению с 2017 годом сократилось на 3,9%. Однако, численность обособленных подразделений лицензиатов в области практически не изменилась. Это говорит о тенденции по укрупнению участников регионального розничного алкогольного рынка.

В 2016-2017 годах организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории области, были подключены к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). В 2017 году департамент провел 400 внеплановых документальных проверок и 311 внеплановых и 2 плановые выездные проверки во время которых били проверены через ЕГАИС 3756 единиц алкогольной продукции.

Серьёзные успехи отмечены в деятельности по легализации розничной продажи пива и пивных напитков. По итогам четвертого квартала 2017 года Орловская область стала второй в рейтинге Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по эффективности в работе по этому направлению.