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СМИ: Власти РФ из-за новых санкций США вернулись к идее создания двух офшоров
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СМИ: Власти РФ из-за новых санкций США вернулись к идее создания двух офшоров 

Прайм 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российские власти ведут обсуждение проекта создания в стране двух территорий со специальным режимом и признаками офшора. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, одна такая территория будет расположена на острове Октябрьский в Калининграде, вторая — на дальневосточном острове Русский.
Отмечается, что здесь будут оказывать помощь попавшим под санкции бизнесменам.
Напомним, что власти США 6 апреля ввели новые ограничительные меры против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников страны.
газете стало известно, что законопроект о специальных территориях был разработан министерством экономического развития и в настоящее время находится на согласовании с профильными ведомствами. Принять его планируется в весеннюю сессию Госдумы.
Как подтвердил изданию представитель правительства Калининграда, сейчас идея — на стадии обсуждения. другой собеседник, чиновник, отметил, что такой законопроект обсуждался давно, а ужесточение санкций со стороны США его активизировали.
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