СМИ: Власти РФ из-за новых санкций США вернулись к идее создания двух офшоров

Российские власти ведут обсуждение проекта создания в стране двух территорий со специальным режимом и признаками офшора. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, одна такая территория будет расположена на острове Октябрьский в Калининграде , вторая — на дальневосточном острове Русский.

Отмечается, что здесь будут оказывать помощь попавшим под санкции бизнесменам.

Напомним, что власти США 6 апреля ввели новые ограничительные меры против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников страны.

газете стало известно, что законопроект о специальных территориях был разработан министерством экономического развития и в настоящее время находится на согласовании с профильными ведомствами. Принять его планируется в весеннюю сессию Госдумы

Как подтвердил изданию представитель правительства Калининграда, сейчас идея — на стадии обсуждения. другой собеседник, чиновник, отметил, что такой законопроект обсуждался давно, а ужесточение санкций со стороны США его активизировали.