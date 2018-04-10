В Кургане за лето преобразятся больше 20 дворов

Этим летом в Кургане отремонтируют 24 двора. Работы будут проведены по программе «Формирование комфортной городской среды».

— Большая часть дворов — 19 из 24 — будет выставлена для определения подрядчика на аукцион. Конкурсные процедуры по всем 19 объектам уже запущены: дворы внесены в план-график. На следующей неделе все лоты планируется разыграть на электронной площадке путем проведения торгов, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Оставшиеся 5 дворов за счет субсидий будут ремонтировать ТСЖ и ТСН. В прошлом году из 43 дворов, включенных в программу, 20 были отремонтированы именно таким способом.

Свыше 47 миллионов рублей в этом году потратят на ремонт общественных территорий, которые горожане выбрали на рейтинговом голосовании, проведенном 18 марта. Всего будет реализовано 9 дизайн-проектов, среди которых вход в парк Победы со стороны ул. Зорге, территория мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, территория вокруг центра культуры и досуга «Спутник», сквер-сад барона Розена.