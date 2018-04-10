Силовики оцепили «Екатеринбург Арену» 

Утром 10 апреля десятки полицейских дежурят около стадиона «Екатеринбург Арена». Обеспокоенные местные жители делятся фотографиями в соцсетях.
Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых заверил "Уралинформбюро", что поводов для волнения нет: «Хочу успокоить людей — ничего криминального не происходит. Правоохранительные органы сегодня проводят плановые учения, в рамках которых отрабатываются навыки взаимодействия при решении оперативно-служебных задач в случае поступления различных вводных. Используется высотное средство видеонаблюдения ОКО, которое контролирует обстановку как внутри стадиона, так и на прилегающей территории. Прошу с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов».
Следует напомнить, что 15 апреля в Екатеринбурге состоится футбольный матч "Урал" — "Спартак". Ожидается, что в уральскую столицу прибудут сотни фанатов московской команды, которые считаются одними из самых агрессивных в России.