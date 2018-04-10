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Виктор Захарченко награжден орденом преподобного Серафима Саровского
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Виктор Захарченко награжден орденом преподобного Серафима Саровского 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Орден юбиляру от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в торжественной обстановке вручили в кафедральном Екатеринодарском соборе.
«Пусть эта награда воодушевит Вас на новые благие дела», — прикрепляя орден к груди, благословил Виктора Захарченко митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
В 2004 году Виктору Захарченко был вручен орден преподобного Сергия Радонежского III степени, а в 2014-ом — орден Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени., сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
Напомним, бессменному руководителю Кубанского казачьего хора, народному артисту России Виктору Захарченко 22 марта исполнилось 80 лет.
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