Виктор Захарченко награжден орденом преподобного Серафима Саровского 

Орден юбиляру от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в торжественной обстановке вручили в кафедральном Екатеринодарском соборе.
«Пусть эта награда воодушевит Вас на новые благие дела», — прикрепляя орден к груди, благословил Виктора Захарченко митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
В 2004 году Виктору Захарченко был вручен орден преподобного Сергия Радонежского III степени, а в 2014-ом — орден Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени., сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
Напомним, бессменному руководителю Кубанского казачьего хора, народному артисту России Виктору Захарченко 22 марта исполнилось 80 лет.