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Смущенная шуткой про «уродливого» сына мать растрогала интернет
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Смущенная шуткой про «уродливого» сына мать растрогала интернет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь под ником edgyteenontheweb прославился в сети благодаря шутке о фруктах, которую не поняла его мать. Переписку с родственницей он опубликовал на имиджборде Reddit.
Изначально молодой человек выложил Instagram-историю со снимком из магазина продуктов. На фотографии были изображены редкие цитрусовые под названием «агли» (от английского ugli fruit, которое созвучно со словом ugly — уродливый). Парень подписал под изображением, что именно так к нему всегда обращается мать.
Спустя некоторое время пост пользователя увидела его родственница. В комментариях она заявила, что никогда не называла сына такими словами. В ответ edgyteenontheweb попытался оправдаться. «Я знаю, мам, прости. Просто я хотел, чтобы незнакомцы в интернете считали меня веселым», — объяснил свой поступок молодой человек. «Ты веселый. Хватит так сильно стараться», — похвалила сына женщина.
Пост на Reddit моментально привлек внимание посетителей: за один день он получил более 40 тысяч одобрений. Пользователи отметили милосердие матери, а также посмеялись над шуткой ее сына. «Вам повезло, что она не подала в суд на клевету», — заявил один из комментаторов.
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