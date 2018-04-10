Тулеев заявил, что отдавал работе все силы и его совесть чиста

"Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам! Знаю, сейчас после выборов (спикера) будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии , но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)", — сказал Тулеев, выступая в парламенте.

Он отметил, что проверки начались только после личного распоряжения президента РФ, причем во всех местах массового пребывания людей.

"У меня совесть перед богом чиста, это самое главное", — сказал Тулеев, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел «ни дня ни ночи покоя» и отдавал ей все силы.

"Следующая грязь польется, что много лет, что 73 года. Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать (со счетов), это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно", — считает он.

Сделал все, что мог — губернатор Кемеровской области Тулеев заявил об отставке

С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын . Ранее он подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева.