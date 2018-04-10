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Центры госуслуг украсили яркой подсветкой
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Центры госуслуг украсили яркой подсветкой 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Фасады столичных Центров госуслуг подсветили огнями теплого спектра. Об этом сказано на официальном портале Правительства Москвы. Архитектурная подсветка выполнена в едином стиле. Указывать на месторасположение МФЦ будут яркие фонари с желтым свечением.
Александр Локтев, заслуженный архитектор России:
— Подсветка зданий — это хорошая идея. Но ее реализацией должны заниматься профессионалы, которые разбираются в архитектуре. Потому что иначе можно не только не привлечь внимание, но и отвратить его. Во всем должна быть гармония, поэтому к подсвечиванию зданий нужен индивидуальный подход. Для каждого отдельного строения требуется подбирать уникальное решение, которое будет уместно в конкретном случае. Например, в центре здания должны быть максимально яркими, привлекать внимание к общественно значимым частям города, вести к Кремлю. В спальных районах, напротив, лучше подсвечивать только улицы, чтобы по ним можно было безопасно ходить. Цвет необходимо подбирать отдельно, в зависимости от местоположения здания. В некоторых случаях лучше было бы установить указатели на МФЦ, а не освещать их.
Ирина Ирбитская, директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС:
— В Москве очень остро стоит вопрос городской навигации. Я рада, что правительство наконец-то обратило внимание на эту проблему. Подсветка важных муниципальных зданий в едином стиле — это разумная идея. Столичный житель должен знать, на какой цвет ему ориентироваться при поиске центра госуслуг. Аптеки, например, давно уже имеют единое световое и цветовое оформление — светящийся зеленый крест. Вопрос эстетики второстепенен. В данном случае важнее практическое назначение светового оформления. Я надеюсь, что вслед за МФЦ будут подсвечены указатели на автомобильных дорогах с высокой плотностью движения. Это очень важно, потому что от видимости указателей зависит наша безопасность.
Людмила Стебенкова, депутат Московской городской Думы:
— Проблема опознавания зданий актуальна даже для жителей центра. Несмотря на яркое освещение главных улиц, МФЦ не особо выделяются, потому что большинство из них находится во дворах. Теперь же, когда эти здания выделены светом, решены сразу две задачи. Во-первых, центры госуслуг смогут быстрее обнаружить люди в возрасте или просто слабовидящие. Во-вторых, яркое освещение привлекает внимание, и о местонахождении МФЦ будут знать даже те, кто этим не интересовался. А значит, не придется искать адреса этих учреждений, когда понадобится.
Дмитрий Борсолюк, москвич:
— Я не думаю, что было необходимо подсвечивать эти учреждения. Лично мне обращаться в МФЦ пришлось всего несколько раз за это время. Сомневаюсь, что к услугам центров госуслуг кто-то прибегает намного чаще, ведь все можно сделать через интернет. Кроме того, освещение будет привлекать не только горожан, нуждающихся в услугах, но и разного рода маргинальные элементы. И еще остро встает вопрос пожарной безопасности. Если светильники будут снаружи, то их может закоротить от влажности, например. Или их могут повредить вандалы.
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