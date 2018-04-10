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Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса
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Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывшего руководителя Кузбасса Амана Тулеева избрали главой главой Совета народных депутатов Кемеровской области. За него проголосовали 38 депутатов. Против выступил один.
Тулеев впервые принимал участие в заседании регионального парламента в качестве народного депутата. Его кандидатура была единственной на голосовании.
Аман Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года. 1 апреля 2018 года он подал президенту страны прошение уволить его по собственному желанию. По словам самого Тулеева, «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора — ну нельзя, морально нельзя».
В отставку Тулеев подал после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта в детской игровой зоне начался пожар. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
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