Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса

Бывшего руководителя Кузбасса Амана Тулеева избрали главой главой Совета народных депутатов Кемеровской области . За него проголосовали 38 депутатов. Против выступил один.

Тулеев впервые принимал участие в заседании регионального парламента в качестве народного депутата. Его кандидатура была единственной на голосовании.

Аман Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года. 1 апреля 2018 года он подал президенту страны прошение уволить его по собственному желанию. По словам самого Тулеева, «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора — ну нельзя, морально нельзя».

В отставку Тулеев подал после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта в детской игровой зоне начался пожар. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок.