Кривая Казань. Весеннее обострение

Весна ярче показывает мелкие городские проблемы. Пользователи «Народного контроля» видят больше недочетов. Городская администрация оперативно находит эти недочеты и устраняет.

Фото: соцсети

В обновленном парке «Черное озеро» затопило пешеходные дорожки. Они были засыпаны гранитной крошкой, поэтому весной превратились в кашеобразное месиво. Сейчас дорожки накрыли досками. Опасности больше нет.

Фото: e-Kazan.ru Знак пешеходного перехода на перекрестке Астрономической и Профсоюзной повернулся так, что теперь его не видят ни автомобилисты, ни пешеходы.

Фото: e-Kazan.ru Пешеходный светофор на перекрестке Космонавтов с Патриса Лумумбы развернулся в противоположную сторону. Раньше он смотрел на пешеходов.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Тротуар у станции метро «Кремлевская» затопило. Очевидцы говорят, что водой залита вся брусчатка.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Автобусная остановка на Саид-Галеева, рядом с железнодорожным вокзалом, стала жертвой вандалов.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Постамент памятника Ленину лишился одной из плит. Памятник находится на площади Свободы, так что неприятность заметят и туристы, и казанцы.

Фото: uslugi.tatarstan.ru На детской площадке в парке Горького сломался один из аттракционов. Канат «паука» оборвался. Безопасность под угрозой.

Собственные зарисовки с улиц Казани можно присылать на info@e-Kazan.ru с пометкой «На Кривую Казань!».

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