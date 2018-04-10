Ещё
Кривая Казань. Весеннее обострение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кривая Казань. Весеннее обострение 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Весна ярче показывает мелкие городские проблемы. Пользователи «Народного контроля» видят больше недочетов. Городская администрация оперативно находит эти недочеты и устраняет.
Фото: соцсети
В обновленном парке «Черное озеро» затопило пешеходные дорожки. Они были засыпаны гранитной крошкой, поэтому весной превратились в кашеобразное месиво. Сейчас дорожки накрыли досками. Опасности больше нет.
Фото: e-Kazan.ru  Знак пешеходного перехода на перекрестке Астрономической и Профсоюзной повернулся так, что теперь его не видят ни автомобилисты, ни пешеходы.
Фото: e-Kazan.ru  Пешеходный светофор на перекрестке Космонавтов с Патриса Лумумбы развернулся в противоположную сторону. Раньше он смотрел на пешеходов.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Тротуар у станции метро «Кремлевская» затопило. Очевидцы говорят, что водой залита вся брусчатка.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Автобусная остановка на Саид-Галеева, рядом с железнодорожным вокзалом, стала жертвой вандалов.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Постамент памятника Ленину лишился одной из плит. Памятник находится на площади Свободы, так что неприятность заметят и туристы, и казанцы.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  На детской площадке в парке Горького сломался один из аттракционов. Канат «паука» оборвался. Безопасность под угрозой.
Собственные зарисовки с улиц Казани можно присылать на info@e-Kazan.ru с пометкой «На Кривую Казань!».
Читайте также:
Перед Чашей все раскопали и спрятали за забором. Что происходит?
Казанский Портал: последние новости
Судьба Вахитовского холма и ТЦ Espace еще не решена На «Черном озере» нашли рюкзак. Были вызваны экстренные службы ФСБ смогла пронести в казанское метро муляж взрывчатки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым455
Рубль ждет технический отскок73
Сын Табакова взбесил народ131
США приготовились к удару по Сирии1146
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение