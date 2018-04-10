«Русал»: санкции могут повлиять на поставки алюминия из РФ в Японию

"Нынешние новые санкции США, — сказал он, — будут иметь, как мне кажется, большое влияние на Японию. Однако прошло еще очень мало времени после введения этих мер, неясны многие детали. Пока мы выясняем возможные последствия санкций, ждем информации из России".

В Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) ТАСС сообщили, что расчеты при закупках алюминия в страну осуществляются в долларах. «При их покупке в американских банках нужно указывать цель сделки, — отметил представитель ассоциации. — Упоминание при этом о „Русал“, возможно, создаст проблемы».

В то же время в министерстве экономики , торговли и промышленности Японии ТАСС сообщили, что пока не получали каких-либо жалоб или высказывания озабоченности от частного бизнеса страны в связи с новыми санкциями США.

По данным Rusal Japan, на Россию приходится примерно 15% японского импорта алюминия, это примерно 230 тыс. тонн. Вся эта продукция, как сообщается, поступает от холдинга «Русал».

Американские санкции

Акции «Русал» продолжили дешеветь во вторник при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они упали в цене на 8,7%. В понедельник акции «Русала», котирующиеся на этой площадке, обесценились на 50%. Это произошло на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.