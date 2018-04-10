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«Русал»: санкции могут повлиять на поставки алюминия из РФ в Японию
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«Русал»: санкции могут повлиять на поставки алюминия из РФ в Японию 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 10 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Санкции США в отношении российского холдинга «Русал» могут оказать воздействие на поставки алюминия из РФ в Японию. Об этом заявил во вторник ТАСС директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси.
"Нынешние новые санкции США, — сказал он, — будут иметь, как мне кажется, большое влияние на Японию. Однако прошло еще очень мало времени после введения этих мер, неясны многие детали. Пока мы выясняем возможные последствия санкций, ждем информации из России".
В Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) ТАСС сообщили, что расчеты при закупках алюминия в страну осуществляются в долларах. «При их покупке в американских банках нужно указывать цель сделки, — отметил представитель ассоциации. — Упоминание при этом о „Русал“, возможно, создаст проблемы».
В то же время в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии ТАСС сообщили, что пока не получали каких-либо жалоб или высказывания озабоченности от частного бизнеса страны в связи с новыми санкциями США.
По данным Rusal Japan, на Россию приходится примерно 15% японского импорта алюминия, это примерно 230 тыс. тонн. Вся эта продукция, как сообщается, поступает от холдинга «Русал».
Американские санкции
На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
В перечень компаний попало сразу несколько структур, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. До 5 июня граждане США и их партнеры должны прекратить все коммерческие взаимоотношения с фигурантами списка.
Акции «Русал» продолжили дешеветь во вторник при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они упали в цене на 8,7%. В понедельник акции «Русала», котирующиеся на этой площадке, обесценились на 50%. Это произошло на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций Акции "Русала" продолжили дешеветь при открытии торгов на Гонконгской бирже Инвесткомпании BCS и "Атон" приостанавливают торги бумагами компаний Олега Дерипаски
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