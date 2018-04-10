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Омичей предупредили о ледоходе в середине апреля
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Омичей предупредили о ледоходе в середине апреля 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
К середине апреля в Омске ожидается ледоход. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности омской мэрии рассказали о таяние льда на реке Иртыш в границах города.
«Лёд сейчас активно тает. Он потемнел, став пористым и непрочным. Повсеместно образовались хорошо заметные промоины и полыньи. В границах города по всему руслу Иртыша со стороны правого берега наблюдается двенадцатиметровая полоса открытой воды», — уточнили в пресс-службе администрации города.
Добавим, что рыбаков и любителей лыжных прогулок просят не выходить на водоёмы до следующей зимы.
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