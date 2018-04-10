Омичей предупредили о ледоходе в середине апреля

К середине апреля в Омске ожидается ледоход. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности омской мэрии рассказали о таяние льда на реке Иртыш в границах города.

«Лёд сейчас активно тает. Он потемнел, став пористым и непрочным. Повсеместно образовались хорошо заметные промоины и полыньи. В границах города по всему руслу Иртыша со стороны правого берега наблюдается двенадцатиметровая полоса открытой воды», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что рыбаков и любителей лыжных прогулок просят не выходить на водоёмы до следующей зимы.